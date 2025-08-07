Netanjahu bi zasedel Gazo in jo predal arabskim silam

"To nameravamo storiti," je Netanjahu dejal v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, ko so ga vprašali, ali bo Izrael prevzel nadzor nad celotno enklavo. "Ne želimo je obdržati. Želimo imeti varnostni obroč. Ne želimo je upravljati," je pojasnil.

"Želimo jo predati arabskim silam, ki jo bodo ustrezno upravljale, ne da bi nas ogrožale, in zagotovile prebivalcem Gaze dobro življenje. S Hamasom to ni mogoče," je še dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski mediji so že pred dnevi poročali, da naj bi si premier prizadeval za popolno zavzetje enklave. Danes pa so še poročali, da bi izraelska vojska za prevzem popolnega nadzora nad Gazo potrebovala okoli šest mesecev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.