Netanjahu bo ponovno kandidiral za predsednika vlade

"Premier Netanjahu bo kandidiral na naslednjih volitvah in bo, če bo Bog dal, zmagal," je njegova stranka Likud sporočila na Telegramu. Benjamin Netanjahu je na položaju izraelskega premierja dlje kot kdorkoli drug in je med drugim tudi na sojenju zaradi korupcije.

Napoved prihaja po Trumpovih izjavah za ameriško televizijo ABC News, ko je dejal, da ni prepričan o Netanjahujevih namenih. "Ne vem, imel je neverjetno kariero. Ali želi nadaljevati? Ker je, kot veste, premier vojnih časov," je dejal Donald Trump.

Netanjahu je že pred časom dejal, da bo na volitvah, ki naj bi potekale konec oktobra, kandidiral za ponovno izvolitev. Funkcijo premierja 76-letnik v več mandatih opravlja že skoraj dve desetletji.

V zadnjih mesecih se sooča z vse večjimi kritikami opozicije, ki ga obtožuje, da ni dosegel vojnih ciljev, ki si jih je zastavil po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023, navaja AFP.