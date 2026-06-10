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Netanjahu bo ponovno kandidiral za predsednika vlade

Tel Aviv, 10. 06. 2026 15.38 pred 15 dnevi 2 min branja 13

Avtor:
STA L.M.
Benjamin Netanjahu

Benjamin Netanjahu se bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova potegoval za predsednika vlade, je sporočila njegova stranka Likud, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump pred tem javno podvomil o njegovem ponovnem potegovanju za mandat.

"Premier Netanjahu bo kandidiral na naslednjih volitvah in bo, če bo Bog dal, zmagal," je njegova stranka Likud sporočila na Telegramu. Benjamin Netanjahu je na položaju izraelskega premierja dlje kot kdorkoli drug in je med drugim tudi na sojenju zaradi korupcije.

Napoved prihaja po Trumpovih izjavah za ameriško televizijo ABC News, ko je dejal, da ni prepričan o Netanjahujevih namenih. "Ne vem, imel je neverjetno kariero. Ali želi nadaljevati? Ker je, kot veste, premier vojnih časov," je dejal Donald Trump.

Netanjahu je že pred časom dejal, da bo na volitvah, ki naj bi potekale konec oktobra, kandidiral za ponovno izvolitev. Funkcijo premierja 76-letnik v več mandatih opravlja že skoraj dve desetletji.

V zadnjih mesecih se sooča z vse večjimi kritikami opozicije, ki ga obtožuje, da ni dosegel vojnih ciljev, ki si jih je zastavil po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023, navaja AFP.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu
Donald Trump in Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

 Izrael se trenutno spopada na treh frontah. Poleg vojaške operacije proti Hamasu v Gazi, kjer na palestinskem ozemlju od oktobra lani velja prekinitev ognja, Izrael tudi v Libanonu vodi kampanjo proti proiranskemu šiitskemu gibanju Hezbolah, medtem ko se je ZDA pridružil v napadih na Iran.

Prav tako je Netanjahu že večkrat imel zdravstvene težave. Odkar se je vrnil na položaj decembra 2022, je bil po navedbah njegovega urada večkrat v bolnišnici.

Glede na anketo, ki jo je v torek objavil neodvisni izraelski inštitut za demokracijo, sicer 61 odstotkov Izraelcev meni, da Netanjahu ne bi smel ponovno kandidirati.

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KOMENTARJI13

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zdravkob
11. 06. 2026 11.28
Absolutno. Največji lider našega časa. Blagor Izraelcem, da ga imajo. Bog mu daj zdravja.
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+1
2 1
Protoc
11. 06. 2026 09.00
Se pravi še bo morilec ubijal otroke in pri tem se ne misli ustavit..svet posebej EU pa samo gleda..sramota tega sveta v kak smo se mi ujeli..biti v EU z ursulo je najvecja napaka Slovenije..pa kdo je nor da se druži z morilci..oni radi gledajo gazo in ukrajino..bolan narod
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+0
3 3
tech
10. 06. 2026 18.22
Izraelski Adolf.
Odgovori
+5
9 4
Darko32
11. 06. 2026 17.33
SAj to je žalostno, da prej zmerjajo Dolfija in sočasno delajo točno to, kar je on počenjal v svojem času. Zato s ene smemo čuditi, če se je javno mnenje tako drastično spremenilo v škodo njegove države. Sami so naredili raziskavo in to je poročilo. Mi pa še takšne podpiramo in se z njimi pajdašimo.
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0 0
Kardinal v Kristusu
10. 06. 2026 17.55
Bo Janša pomagal.... Poslanci Mahnič, Černač in Vrtovec bojo odšli na obisk v Tel Aviv na sedež Bibijeve stranke, kjer bodo pili kavo in se pogovarjali o razmerah v osrednji Evropi.
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+7
10 3
Anion6anion
10. 06. 2026 18.29
Vrtovec kot predstavnik katoliške vere , bo med sionisti nezaželjena. Vse kristjane v Izraelu šikanirajo in celo pljuvajo po njih.
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+4
7 3
verla
10. 06. 2026 17.13
ob podpori veličastnega JJ bi lahko zmagal!
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+9
12 3
borjac
10. 06. 2026 17.04
Okupatorski Židje zbirajo novega predsednika , glavna lastnost bodočega predsednika mora biti , sla po ubijanju !!!!
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+12
15 3
JackRussell
10. 06. 2026 16.33
Bodo pomagali kockarji da bo ostal na oblasti, če ne bo glavni v čuzi.
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+4
8 4
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