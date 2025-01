Netanjahu: Dosežen je dogovor o izpustitvi talcev

Izraelski varnostni kabinet in vlada bi morala o dogovoru o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, doseženem v sredo v Dohi, po prvotnih načrtih glasovati v četrtek, a je Benjamin Netanjahu odločanje o tem odložil in obtožil Hamas, da želi v zadnjem trenutku spremeniti sporazum.

Njegov urad je zgodaj davi sporočil, da je pogajalska skupina Netanjahuja obvestila, da je bil dosežen dogovor o izpustitvi talcev.

Netanjahu je zato za danes sklical varnostni kabinet, nato pa se bo sestala vlada, ki bo dogovor potrdila, so dodali. Sporočili so še, da so bile o tem obveščene tudi družine talcev, ki jih v Gazi zadržuje Hamas.