Netanjahu Erdogana označil za tirana, ki nudi zatočišče Hamasu

"Zadnja država, ki je postala glavni razširjevalec antisemitskih laži, je Turčija. (...) Erdogan je tiran, ki nudi zatočišče voditeljem teroristične organizacije Hamas," je povedal Netanjahu.

Kritičen je bil tudi do župana New Yorka Zohrana Mamdanija in opozoril, da se številni Judi od njegove izvolitve ne počutijo varne.

Mamdani se je sicer pred zasedanjem Generalne skupščine ZN z mestno pravno službo posvetoval o tem, ali bi imel kot župan pristojnost, da newyorški policiji odredi prijetje izraelskega premierja. Pozneje je sporočil, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC).