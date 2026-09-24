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Netanjahu Erdogana označil za tirana, ki nudi zatočišče Hamasu

New York, 24. 09. 2026 21.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Benjamin Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini ZN

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini ZN turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je več deset delegatov zapustilo dvorano.

"Zadnja država, ki je postala glavni razširjevalec antisemitskih laži, je Turčija. (...) Erdogan je tiran, ki nudi zatočišče voditeljem teroristične organizacije Hamas," je povedal Netanjahu.

Kritičen je bil tudi do župana New Yorka Zohrana Mamdanija in opozoril, da se številni Judi od njegove izvolitve ne počutijo varne.

Mamdani se je sicer pred zasedanjem Generalne skupščine ZN z mestno pravno službo posvetoval o tem, ali bi imel kot župan pristojnost, da newyorški policiji odredi prijetje izraelskega premierja. Pozneje je sporočil, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

Izraelski premier je spregovoril tudi o nasilju na zasedenem Zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil za peščico mladoletnih prestopnikov.

"O čemer (mediji) poročajo, je peščica mladih prestopnikov, okoli 150, ki hodijo po ulicah, mečejo kamne in podirajo oljčna drevesa. Tega ne morem prenašati. Ne bom dopuščal samovoljnega izvrševanja prava," je dodal.

Prav tako je napadel Veliko Britanijo in Francijo zaradi njune kolonialne preteklosti. "Izrael, majhen Izrael, obtožujejo kolonializma, kakšen kolonializem. In kdo nas obtožuje? Med njimi so ljudje iz Velike Britanije in Francije. Za božjo voljo, oni so ta izraz sploh izumili," je dejal.

Pred začetkom govora Netanjahuja je več deset delegatov zapustilo dvorano
Pred začetkom govora Netanjahuja je več deset delegatov zapustilo dvorano
FOTO: AP

Pred začetkom govora je več deset delegatov zapustilo dvorano, slišati je bilo tudi žvižge, medtem ko je izraelska delegacija vstala in mu ploskala. "Če so v dvorani še kakšni moralni strahopetci, ki je še niso zapustili, naj to storijo zdaj," je odhod delegatov pospremil izraelski premier.

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