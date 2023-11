Netanjahu: Izrael neuspešen pri omejevanju civilnih žrtev v Gazi

"Svoje delo bomo poskušali dokončati z minimalnimi civilnimi žrtvami. To je tisto, kar skušamo storiti, a žal nismo uspešni," je poudaril in za visoko število civilnih žrtev v Gazi okrivil Hamas. Ponovil je, da si Izrael ne želi zasesti Gaze, "želi jo le demilitarizirati in deradikalizirati".

"Vsaka smrt civilistov je tragedija. Delamo vse, kar je v naši moči, da civiliste spravimo iz nevarnosti, medtem ko Hamas dela vse, da jih obdrži v nevarnosti. Zato pošiljamo letake, jih kličemo na njihove mobilne telefone in pozivamo, naj odidejo. In mnogi so tudi odšli," je v pogovoru za ameriško televizijo CBS dejal Netanjahu.

Izraelska vojska od srede izvaja racije v največji bolnišnici v Gazi, kjer trdi, da je odkrila vojaško opremo, poveljniške in nadzorne centre Hamasa ter informacije in posnetke o talcih, ki jih je Hamas zajel v Izraelu. Ministrstvo za zdravje v Gazi pa opozarja, da so izraelske sile med drugim uničile radiološki oddelek, oddelek za opekline in oddelek za dializo. Prav tako naj bi zasliševale zdravnike, paciente in razseljene v bolnišnici.

Izraelsko obleganje in bombardiranje Gaze se je začelo 7. oktobra, ko so borci Hamasa v napadu na Izrael ubili 1200 ljudi in zajeli okoli 240 talcev. V izraelski ofenzivi, ki je sledila, pa je bilo v Gazi ubitih več kot 11.500 ljudi.