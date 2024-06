Netanjahu: Izrael pripravljen na intenzivno operacijo na libanonski meji

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obiskal severni del Izraela ob meji z Libanonom in dejal, da so "pripravljeni na zelo intenzivno operacijo" na območju ob libanonsko-izraelski meji. Slednje je od 7. oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi, stalno prizorišče obstreljevanja med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah.