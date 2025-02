Netanjahu: Izrael pripravljen na nadaljevanje vojne v Gazi

Palestinci so medtem zaman čakali, da Izrael izpolni svoj del dogovora o izmenjavi ujetnikov v okviru prve, šest tednov trajajoče faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, in osvobodi več kot 600 zapornikov.

"To, kar počne sovražnikova vlada, ko odlaga izpustitev naših zapornikov v skladu s sporazumom, je zločinsko vedenje in izpostavljanje celotnega sporazuma resni nevarnosti," je za AFP povedal visoki predstavnik Hamasa. Ob tem je pozval posrednike v pogajanjih, zlasti ZDA, naj pritisnejo na izraelske oblasti, jih pozovejo k spoštovanju dogovorov in zagotovijo osvoboditev zaprtih Palestincev.