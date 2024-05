Netanjahu po opozorilu ZDA: Izrael se je v Gazi pripravljen boriti sam

Netanjahu je pri tem omenil izraelsko vojno za neodvisnost leta 1948 in dejal, da je Izrael takrat zmagal tudi brez orožja. Država je zdaj po njegovih besedah veliko močnejša in enotna v svojem cilju, da premaga sovražnike.

ZDA so glavne podpornice Izraela, vendar je ameriški predsednik Joe Biden v sredo zagrozil, da bo dodatno omejil dobavo orožja Izraelu, če bo Netanjahu nadaljeval obsežno vojaško ofenzivo v Rafi. Izrael trdi, da je namen operacije uničiti Hamas.

ZDA in druge izraelske zaveznice so kljub podpori izraelski kampanji v Gazi kritične do ofenzive v Rafi na meji z Egiptom, kamor se je ob izraelskih operacijah v drugih delih območja Gaze zateklo okoli 1,5 milijona Palestincev.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je sicer v četrtek zvečer poudaril, da ima vojska dovolj orožja za dokončanje misije v Rafi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je v televizijskem nagovoru dejal, da so ZDA od začetka vojne proti Hamasu pomagale Izraelu. "Imamo svoje interese in smo občutljivi za interese ZDA," je dodal.