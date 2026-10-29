Netanjahu Janši: Globoko cenim tvoje tople čestitke in trdno prijateljstvo

"Hvala, dragi prijatelj Janez Janša! Globoko cenim tvoje tople čestitke in tvoje trdno prijateljstvo. Skupaj smo odprli novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo, ki temelji na skupnih vrednotah, medsebojnem spoštovanju in odločenosti, da prijateljstvo pretvorimo v konkretne dosežke," je na omrežju X zapisal Benjamin Netanjahu.

"Veselim se našega nadaljnjega tesnega sodelovanja in tega, da te bom kmalu lahko sprejel v Jeruzalemu," je dodal.