Netanjahu Janši: Globoko cenim tvoje tople čestitke in trdno prijateljstvo

"Hvala, dragi prijatelj Janez Janša! Globoko cenim tvoje tople čestitke in tvoje trdno prijateljstvo. Skupaj smo odprli novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo, ki temelji na skupnih vrednotah, medsebojnem spoštovanju in odločenosti, da prijateljstvo pretvorimo v konkretne dosežke," je na omrežju X zapisal Benjamin Netanjahu.
"Veselim se našega nadaljnjega tesnega sodelovanja in tega, da te bom kmalu lahko sprejel v Jeruzalemu," je dodal.
V Izraelu so v torek potekale parlamentarne volitve, na katerih po skoraj vseh preštetih glasovih v prednosti ostaja desni blok premierja Netanjahuja, ki je osvojil 53 sedežev. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota pa je osvojila 48 sedežev.
Nobeden od blokov si tako ni zagotovil večine, zato se obetajo težavna pogajanja za oblikovanje koalicije.
Janez Janša je v sredo na omrežju X čestital Netanjahuju in stranki Likud, ki je osvojila največ poslanskih sedežev. "Cenimo dialog in dolgoletno prijateljstvo med našima državama. Iz srca želimo mir in varnost prebivalcem Izraela ter boljšo prihodnost za celotno regijo," je še zapisal slovenski premier.
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