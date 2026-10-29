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Netanjahu Janši: Globoko cenim tvoje tople čestitke in trdno prijateljstvo

Tel Aviv, 29. 10. 2026 21.05 pred 53 minutami 1 min branja 57

Avtor:
STA L.M.
Janez Janša in Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu na čestitko premierja Janeza Janše za zmago stranke Likud na izraelskih parlamentarnih volitvah sporočil, da ceni njuno prijateljstvo. Prepričan je, da sta skupaj odprla novo poglavje v odnosih med državama in dodal, da si želi Janšo kmalu sprejeti v Jeruzalemu.

"Hvala, dragi prijatelj Janez Janša! Globoko cenim tvoje tople čestitke in tvoje trdno prijateljstvo. Skupaj smo odprli novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo, ki temelji na skupnih vrednotah, medsebojnem spoštovanju in odločenosti, da prijateljstvo pretvorimo v konkretne dosežke," je na omrežju X zapisal Benjamin Netanjahu.

"Veselim se našega nadaljnjega tesnega sodelovanja in tega, da te bom kmalu lahko sprejel v Jeruzalemu," je dodal.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

V Izraelu so v torek potekale parlamentarne volitve, na katerih po skoraj vseh preštetih glasovih v prednosti ostaja desni blok premierja Netanjahuja, ki je osvojil 53 sedežev. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota pa je osvojila 48 sedežev.

Nobeden od blokov si tako ni zagotovil večine, zato se obetajo težavna pogajanja za oblikovanje koalicije.

Janez Janša je v sredo na omrežju X čestital Netanjahuju in stranki Likud, ki je osvojila največ poslanskih sedežev. "Cenimo dialog in dolgoletno prijateljstvo med našima državama. Iz srca želimo mir in varnost prebivalcem Izraela ter boljšo prihodnost za celotno regijo," je še zapisal slovenski premier.

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Benjamin Netanjahu Janez Janša Izrael parlamentarne volitve

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KOMENTARJI57

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Kostorog
29. 10. 2026 21.59
Tudi zadnjik bi nastavil benjiju.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
29. 10. 2026 21.59
Slovenija je pa sla do konca v K...pri nas hoče crbin zidati pravoslavno cerkev pa kako vas ni sram?
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
29. 10. 2026 21.59
Putin pa satanjahu si kej gledata parcele na žalah...za janšata ni krize ker slovenci so pač bogi tko koker srbi...republika se pa imenuje banana pa sploh ne rastejo pri nas (:
Odgovori
+1
1 0
Hind Rami Iyad Rajab
29. 10. 2026 21.58
desne vrednote tradicija in kultura bivšega komunista lažnivega janše...druži in prijateljuje z vojnim zločincem
Odgovori
+3
3 0
Hind Rami Iyad Rajab
29. 10. 2026 21.57
a bo bivši komunist lažnivi janša kupil prisluškovalne naprave od prijatelja bibija za davkoplačevalski denar...
Odgovori
+5
6 1
Antifriz
29. 10. 2026 21.58
Ne, bo donacija za usluge na območju EU.
Odgovori
+3
3 0
jank
29. 10. 2026 21.57
Kako se lahko bratiš in rokuješ z zločincem, ki nima do ramen krvave roke?
Odgovori
+5
6 1
jank
29. 10. 2026 21.58
ki IMA do ramen krvave roke
Odgovori
+1
2 1
Hind Rami Iyad Rajab
29. 10. 2026 21.56
janša bo kmalu ob zidu objokovanja...samo ne v Jeruzalemu...
Odgovori
+3
4 1
Priap
29. 10. 2026 21.56
Globoko si želimo da ta vlada propade in da zapremo Izraelsko veleposlaništvo. Kmalu...See ya idiots...
Odgovori
+2
3 1
Hind Rami Iyad Rajab
29. 10. 2026 21.54
kako toplo od bibija....a sta zaročena ? . ...bodo sedaj vsi janševiki šli na cirkumcizijo...?!
Odgovori
+1
2 1
Antifriz
29. 10. 2026 21.54
Naš odrešenik je zamenjal rdečo zvezdo za judovsko... zelo plemenito. A je Bibi že slišal za domobrance... ? To bi znalo pa bolet.
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+2
3 1
enapi
29. 10. 2026 21.51
Kdaj bo poroka?
Odgovori
+2
5 3
Hind Rami Iyad Rajab
29. 10. 2026 21.50
bivši komunist lažnivi janša je največja sramota za Slovenijo
Odgovori
+3
6 3
Lux_43
29. 10. 2026 21.50
Ja seveda, sej se bo svašta vse testiralo na nas sedaj anede? Pegasusi in tako dalje....
Odgovori
+0
2 2
Antifriz
29. 10. 2026 21.50
Zanimivo, da so se vsi diktatorji na koncu svoje poti sklicevali na krivosodje... Slovenska greznica sploh še priznava Haag?
Odgovori
+1
4 3
Berbelund
29. 10. 2026 21.46
vonji zločinci!
Odgovori
+4
7 3
imt600
29. 10. 2026 21.45
To je najmočnejša država na svetu zapomnite si
Odgovori
-4
4 8
Antifriz
29. 10. 2026 21.47
Tudi Nemčija je bila... in tudi takrat so JJ domobranci šli na napačno stran... khm....
Odgovori
+3
6 3
AnneBT
29. 10. 2026 21.44
No, pač, se zmeraj me je sram, da sem Slovenka.
Odgovori
+4
7 3
PEACEMAKER
29. 10. 2026 21.44
V glavnem kinezi, rusi, judi, srbi, belorusi in ostal svjetski ološ sam manite se nam kar lahko sledi tragedija.
Odgovori
-1
3 4
PEACEMAKER
29. 10. 2026 21.46
Pa vzamete se une indjice iz bunga bunga landa pa njim o svojih futracijah predavite
Odgovori
-3
2 5
Arguss
29. 10. 2026 21.44
V Sloveniji pravi Slovenci mešane družine krščanske ortotoks se ne bodo nikoli prodale.Ostalim ......Zdravemu razumumu ne moreš komentirat.
Odgovori
-2
2 4
Antifriz
29. 10. 2026 21.47
Zdrav razumum ti je šel v maloro....
Odgovori
+1
3 2
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