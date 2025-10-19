Netanjahu: Konec vojne v Gazi, ko razorožimo Hamas

Svetli način
Vojna v Gazi se ne bo končala, dokler islamistično gibanje Hamas ne bo razoroženo, palestinsko ozemlje pa demilitarizirano, je izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ameriški State Department pa je sporočil, da naj bi Hamas načrtoval neposreden napad na civiliste v Gazi in opozoril, da bi to pomenilo kršitev mirovnega dogovora.

Po navedbah Benjamina Netanjahuja bo za končanje vojne treba zaključiti drugo fazo mirovnega dogovora, ki, kot je dejal, vključuje razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze. "Ko bo to uspešno zaključeno - upajmo na lahek način, če pa ne, pa na težak -, se bo vojna končala," je povedal za izraelsko televizijsko postajo Channel 14.

Hamas lastni razorožitvi ni naklonjen, od prekinitve izraelskih napadov pa znova utrjuje svoj nadzor nad Gazo. Nedavno je denimo Hamas objavil videoposnetek, na katerem njegovi pripadniki ustrelijo osem moških, obtoženih sodelovanja z izraelsko vojsko. V enklavi prav tako prihaja do spopadov med Hamasom in drugimi oboroženimi skupinami.

Benjamin Netanjahu med govorom ZN septembra v New Yorku
Benjamin Netanjahu med govorom ZN septembra v New Yorku FOTO: AP

V luči tega je State Department v soboto sporočil, da ima "verodostojne informacije", da Hamas načrtuje neposreden napad na civiliste v Gazi. Pri tem je opozoril, da bi takšno dejanje pomenilo kršitev mirovnega dogovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bo Hamas izvedel ta napad, bodo sprejeti ukrepi za zaščito prebivalcev Gaze in ohranitev celovitosti prekinitve ognja," je še sporočil State Department, ki dodatnih podrobnosti ni podal.

'Bibi' po nov mandat

Netanjahu je včeraj napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za nov mandat na položaju predsednika vlade. V Izraelu bodo namreč predvidoma novembra 2026 potekale parlamentarne volitve. Netanjahu na volitvah pričakuje zmago, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je v pogovoru za izraelsko televizijsko postajo Channel 14 napovedal, da se namerava na prihodnjih volitvah potegovati za nov mandat. Na vprašanje, ali pričakuje zmago, pa je odgovoril z da.

Netanjahu, sicer vodja konservativne stranke Likud, je bil v svoji dolgi politični karieri na položaju predsednika vlade skupno že več kot 18 let. Na zadnjih volitvah je skrajna desnica v Izraelu dosegla rekordni rezultat, stranka Likud pa je v parlamentu osvojila 32 sedežev, poroča AFP.

Trenutni mandat je Netanjahu začel s spornim načrtom za prenovo sodstva, ki je sprožil večmesečne množične proteste, v katerih se je na ulice skoraj vsak dan podalo na deset tisoče Izraelcev. Njegov mandat je zaznamovala tudi vojna v Gazi, kjer pa je nedavno obveljala prekinitev ognja.

