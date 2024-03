Netanjahu zavrača možnost dveh držav: 'Ne želimo palestinske države'

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil izjave ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je izrazil nasprotovanje izraelski ofenzivi na Rafo na skrajnem jugu Gaze in ocenil, da pristop Izraela do konflikta državi bolj škoduje, kot pomaga. Medtem pa je ladja, ki naj bi iz Cipra v Gazo peljala 200 ton hrane, še vedno zasidrana zaradi tehničnih težav.

Kot je dejal Netanjahu, sam sicer ne ve, kaj točno je mislil predsednik ZDA, vendar če meni, da on vodi zasebno politiko proti željam večine Izraelcev in da to škodi interesom Izraela, potem se moti. "Stališča, ki jih zagovarjam, podpira velika večina Izraelcev, ki po 7. oktobru pravijo: 'Ne želimo palestinske države,'" je poudaril in zavrnil možnost rešitve dveh držav. Po besedah izraelskega premierja je izraelska vojska doslej uničila tri četrtine bojnih bataljonov palestinskega islamističnega gibanja Hamas oziroma okoli 13.000 borcev. Ta številka je, kot je dejal, vključena v več kot 30.000 žrtev med Palestinci, čeprav ministrstvo za zdravje v Gazi trdi, da je toliko le ubitih civilistov in da so med njimi večinoma ženske in otroci.

Ob tem je Netanjahu napovedal, da se spopadi bližajo koncu in da ne bodo trajali več kot dva meseca. "Morda šest tednov, morda štiri," je ocenil. Zavrnil je tudi možnost prekinitve spopadov za muslimanski sveti mesec ramazan, ki se je začel v nedeljo. Kot je dejal, bi sicer sam "rad videl še eno izpustitev talcev", a žal ne vidi preboja v pogajanjih. "Brez izpustitve ne bo prekinitve spopadov," je zatrdil in ponovil, da bo do kopenske ofenzive na Rafo prišlo.

Biden je v soboto za ameriško televizijo MSNBC med drugim dejal, da bi moral Netanjahu med vodenjem vojne proti Hamasu posvetiti več pozornosti nedolžnim življenjem. Več kot 30.000 mrtvih Palestincev od začetka izraelske ofenzive na Gazo je ob tem označil za nesprejemljivo. Ladja s hrano obtičala na Cipru Ladja Open Arms, na kateri je 200 ton hrane, pitne vode in zdravil in ki bi morala prispeti v Gazo in olajšati trpljenje prebivalcev, je obtičala na Cipru in še ni izplula, piše Guardian. Tiskovni predstavnik ciprske vlade Konstantinos Letimbiotis je dejal, da natančnega časa odhoda plovila ne bodo objavili iz "varnostnih razlogov". A kasneje so sporočili, da bo ladja zaradi tehničnih težav morda odpotovala šele danes. To bo predvidoma prva pošiljka pomoči v okviru pomorskega humanitarnega koridorja za Gazo, za katerega je Evropska komisija napovedala, da se bo odprl pretekli konec tedna. Ladja Open Arms, ki je pravzaprav predelan vlačilec, naj bi do nerazkrite lokacije ob obali Gaze potrebovala dva do tri dni. Na cilju bo pomoč raztovorila ekipa ameriške humanitarne organizacije World Central Kitchen. Ta ima v Gazi 60 kuhinj, kamor naj bi razdeljevala hrano.

Ladja naj bi odplula v prihodnjih urah, je za ciprsko tiskovno agencijo CNA v nedeljo popoldne povedal tiskovni predstavnik ciprske vlade. Dodal je, da iz varnostnih razlogov točnega časa odhoda ne bodo objavili. Izraelska stran je pred tem opravila varnostni pregled ladje.