Netanjahu: na pogajanja kljub nesprejemljivim zahtevam Hamasa

Kljub temu je Netanjahu "odredil, naj se Izrael odzove vabilu na posredne pogovore in si še naprej prizadeva za vrnitev talcev na podlagi katarskega predloga, ki ga je Izrael sprejel", so dodali.

"Spremembeki jih želi Hamas v predlogu sporazuma, so (...) za Izrael nesprejemljive," so sporočili iz Netanjahujevega urada, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje so izraelske sile od konca maja v napadih na objekte, ki jih vodi Ameriško-izraelska humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ubile najmanj 743 Palestincev.

Medtem humanitarne organizacije opozarjajo, da je razdeljevanje pomoči v Gazi postalo orodje genocida, saj je prebivalstvo zaradi stalnih napadov, blokad in pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin povsem odvisno od mednarodne pomoči.

Prizadevanja za začasno premirje so že mesece na mrtvi točki, vendar so posredniki - Katar, Egipt in ZDA - nedavno predstavili nov predlog, ki predvideva prekinitev ognja v Gazi za najmanj 60 dni, postopno izpustitev 10 izraelskih talcev in vrnitev posmrtnih ostankov mrtvih talcev, poroča AFP.

Kot navaja Al Jazeera, zadnji predlog predvideva nadaljnje izmenjave ujetnikov in obnovo dobav pomoči v enklavo, tudi s pomočjo Združenih narodov in Rdečega polmeseca. Prav tako predvideva delno premestitev izraelskih sil znotraj Gaze in pogovore o dokončnem premirju.

Netanjahuja bo v ponedeljek v Beli hiši gostil ameriški predsednik Donald Trump, ki je v petek izrazil optimizem glede možnosti za skorajšnje premirje v Gazi po tistem, ko se je Hamas pozitivno odzval na predlog o začasni prekinitvi ognja v Gazi in izrazil pripravljenost na takojšnja pogajanja.