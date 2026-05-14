Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Netanjahu na skrivaj obiskal šejka Združenih arabskih emiratov?

Abu Dhabi/Tel Aviv, 14. 05. 2026 09.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Benjamin Netanjahu na Generalni skupščini ZN

Izraelski premier Benjamin Netanjahu trdi, da je med vrhuncem vojne z Iranom opravil skrivni obisk v Združenih arabskih emiratih, kjer se je srečal s šejkom Mohamedom bin Zayedom al Nahyanom. Ministrstvo za zunanje zadeve ZAE je sicer te navedbe zavrnilo in jih označilo za neutemljene.

"Ta obisk je privedel do zgodovinskega preboja v odnosih med Izraelom in ZAE," je sporočil urad izraelskega premierja. Voditelja držav naj bi se srečala 26. marca v mestu Al Ain ob meji z Omanom, govorila pa naj bi več ur, poroča Guardian.

Na obisk v ZAE naj bi vsaj dvakrat med vojno odšel tudi direktor izraelske obveščevalne službe David Barnea, kjer naj bi usklajeval vojaške aktivnosti.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je razkril tudi, da je Izrael med vojno Združenim arabskim emiratom posredoval svoj sistem zračne obrambe, baterijo sistema Iron Dome ter vojaške strokovnjake.

Vendar pa je ministrstvo za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov poročila o Netanjahujevem obisku v državi zanikalo. Leta 2020 so se ZAE strinjale z normalizacijo odnosov z Izraelom, sledile pa so še tri druge islamske države: Bahrajn, Maroko in Sudan, v okviru t. i. Abrahamovih sporazumov.

A v primerjavi z drugimi državami so ZAE postali praktično izraelski zavezniki. Tesne odnose imajo ZAE tudi z ZDA, še posebej zdaj pod administracijo Donalda Trumpa. Vendar so tako kot Izrael ranljivi za spremembe administracije in politične usmeritve v Washingtonu, prav tako sta obe državi pod drobnogledom zaradi domnevnih vojnih zločinov, poroča Guardian.

Preberi še ICC zavrnil pritožbo Izraela zoper naloga za aretacijo

Izrael je obtožen genocida v Gazi, Mednarodno kazensko sodišče pa je izdalo naloga za prijetje Netanjahuja in njegovega nekdanjega obrambnega ministra Joava Gallanta.

ZAE naj bi po splošnem prepričanju oboroževali in financirali sile RSF, ki so obtožene množičnih grozodejstev v Sudanu. Vlada ZAE te obtožbe zanika kljub obsežnim dokazom.

ZAE na skrivaj napadli Iran?

Napad ZAE na Iran, ki naj bi bil izveden kot povračilo za iranske napade na njihove objekte, je po poročanju Wall Street Journala vključeval tudi udar na iranski otok Lavan tik pred razglasitvijo prekinitve ognja.

Ta novica jih postavlja na seznam možnih tarč Irana, če bi se prekinitev ognja končala. Trump je namreč že poudaril, da prekinitev ognja "visi na nitki", ker Iran ni izpolnil zahtevanih koncesij glede svojega jedrskega programa.

ZAE so že v začetku vojne in po prvih napadih na njihovo državo namigovali, da želijo izvesti povračilne operacije in ne zgolj braniti svojih naftnih in pristaniških objektov. Iran je takrat tudi obtožil ZAE in Kuvajt sodelovanja v napadih.

Tudi Savdska Arabija je izvedla napade na Iran, izvedli naj bi jih konec marca.

Preberi še Savdska Arabija naj bi napadla Iran
benjamin netanjahu izrael združeni arabski emirati

Kako je ukradeni roza Zmajček našel pot domov

Smrtonosni napad na Kijev: več kot 670 dronov in 56 raket

24ur.com Zakaj je Netanjahu v zadnjem hipu odpovedal pot v Egipt?
24ur.com Netanjahu razrešil obrambnega ministra Galanta
24ur.com Janša na obisku v Izraelu predstavljal stališča, ki so nasprotna uradnim
24ur.com Erdogan prekinil stike z Netanjahujem: 'Izbrisali, prečrtali smo ga'
24ur.com Netanjahu prvič pričal na sodišču, obtožbe označil za absurdne
24ur.com Očitke Fajonove, da je v Gazi kršeno mednarodno pravo, Izrael ostro zavrnil
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kaj se bolj splača: kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov?
Kaj se bolj splača: kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov?
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713