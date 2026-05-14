Netanjahu na skrivaj obiskal šejka Združenih arabskih emiratov?

"Ta obisk je privedel do zgodovinskega preboja v odnosih med Izraelom in ZAE," je sporočil urad izraelskega premierja. Voditelja držav naj bi se srečala 26. marca v mestu Al Ain ob meji z Omanom, govorila pa naj bi več ur, poroča Guardian. Na obisk v ZAE naj bi vsaj dvakrat med vojno odšel tudi direktor izraelske obveščevalne službe David Barnea, kjer naj bi usklajeval vojaške aktivnosti.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je razkril tudi, da je Izrael med vojno Združenim arabskim emiratom posredoval svoj sistem zračne obrambe, baterijo sistema Iron Dome ter vojaške strokovnjake. Vendar pa je ministrstvo za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov poročila o Netanjahujevem obisku v državi zanikalo. Leta 2020 so se ZAE strinjale z normalizacijo odnosov z Izraelom, sledile pa so še tri druge islamske države: Bahrajn, Maroko in Sudan, v okviru t. i. Abrahamovih sporazumov. A v primerjavi z drugimi državami so ZAE postali praktično izraelski zavezniki. Tesne odnose imajo ZAE tudi z ZDA, še posebej zdaj pod administracijo Donalda Trumpa. Vendar so tako kot Izrael ranljivi za spremembe administracije in politične usmeritve v Washingtonu, prav tako sta obe državi pod drobnogledom zaradi domnevnih vojnih zločinov, poroča Guardian.

Izrael je obtožen genocida v Gazi, Mednarodno kazensko sodišče pa je izdalo naloga za prijetje Netanjahuja in njegovega nekdanjega obrambnega ministra Joava Gallanta. ZAE naj bi po splošnem prepričanju oboroževali in financirali sile RSF, ki so obtožene množičnih grozodejstev v Sudanu. Vlada ZAE te obtožbe zanika kljub obsežnim dokazom.

ZAE na skrivaj napadli Iran?