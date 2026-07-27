Netanjahu nad Mamdanija: Širi sovraštvo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru za televizijo Fox News ostro kritiziral župana New Yorka Zohrana Mamdanija zaradi videoposnetka, v katerem ga je označil za vojnega zločinca, obsodil izraelsko vojno v Gazi in ameriške oblasti pozval, naj izvršijo nalog Mednarodnega kazenskega sodišča za njegovo aretacijo. "Širi sovraštvo. Poskuša obrniti eno skupino proti drugi," je dejal Netanjahu. Ob tem je namignil, da ni naključje, da je bil kmalu po objavi županovega videoposnetka na Manhattnu zaboden judovski moški, poroča The New York Times.

Zohran Mamdani FOTO: AP

V napadu na Upper West Side je bil poleg njega ranjen tudi 57-letni Azijec. Policija je zaradi napada aretirala Raula Moralesa, ki ga obtožujejo dveh poskusov umora iz sovraštva. Obe žrtvi sta napad preživeli. Netanjahu je ob tme dejal, da je po pogovorih z judovskimi prebivalci New Yorka ugotovil, da živijo v strahu, ter Mamdaniju očital, da namesto povezovanja prebivalcev poglablja razkole. "Moral bi biti župan vseh Newyorčanov – Judov, kristjanov, muslimanov, vseh," je poudaril. Mamdanijev tiskovni predstavnik je v odzivu opozoril na županove nedavne izjave, da ostaja zavezan boju proti antisemitizmu. Župan je poudaril, da Judje predstavljajo največji delež žrtev zločinov iz sovraštva v mestu, in dodal, da si New York prizadeva zagotavljati njihovo varnost ter spoštovati judovsko skupnost.