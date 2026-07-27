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Netanjahu nad Mamdanija: Širi sovraštvo

New York, 27. 07. 2026 08.37 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je z ostrimi besedami napadel župana New Yorka Zohrana Mamdanija, potem ko je ta pozval k izvršitvi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča za njegovo aretacijo. Netanjahu mu očita spodbujanje sovraštva in delitve med prebivalci, spor pa je dodatno zaostril napad z nožem na Manhattnu, ki ga premier posredno povezuje z zaostreno retoriko.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru za televizijo Fox News ostro kritiziral župana New Yorka Zohrana Mamdanija zaradi videoposnetka, v katerem ga je označil za vojnega zločinca, obsodil izraelsko vojno v Gazi in ameriške oblasti pozval, naj izvršijo nalog Mednarodnega kazenskega sodišča za njegovo aretacijo.

"Širi sovraštvo. Poskuša obrniti eno skupino proti drugi," je dejal Netanjahu. Ob tem je namignil, da ni naključje, da je bil kmalu po objavi županovega videoposnetka na Manhattnu zaboden judovski moški, poroča The New York Times.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani
FOTO: AP

V napadu na Upper West Side je bil poleg njega ranjen tudi 57-letni Azijec. Policija je zaradi napada aretirala Raula Moralesa, ki ga obtožujejo dveh poskusov umora iz sovraštva. Obe žrtvi sta napad preživeli.

Netanjahu je ob tme dejal, da je po pogovorih z judovskimi prebivalci New Yorka ugotovil, da živijo v strahu, ter Mamdaniju očital, da namesto povezovanja prebivalcev poglablja razkole. "Moral bi biti župan vseh Newyorčanov – Judov, kristjanov, muslimanov, vseh," je poudaril.

Mamdanijev tiskovni predstavnik je v odzivu opozoril na županove nedavne izjave, da ostaja zavezan boju proti antisemitizmu. Župan je poudaril, da Judje predstavljajo največji delež žrtev zločinov iz sovraštva v mestu, in dodal, da si New York prizadeva zagotavljati njihovo varnost ter spoštovati judovsko skupnost.

Preberi še 'Netanjahu sodi v Haag', a sami ga v New Yorku ne morejo aretirati

Mamdani je prejšnji teden med drugim pojasnil, da mestne oblasti nimajo pristojnosti za aretacijo izraelskega premierja, čeprav je med predvolilno kampanjo napovedoval, da bo skušal uveljaviti nalog Mednarodnega kazenskega sodišča. Njegov videoposnetek si je ogledalo skoraj 100 milijonov ljudi.

Kljub zaostrenemu sporu je, kot navaja The New York Times, Netanjahu napovedal, da bo septembra prišel v New York, kjer se bo udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov.

Benjamin Netanjahu Zohran Mamdani New York Mednarodno kazensko sodišče

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KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Apbijd
27. 07. 2026 10.12
A se bruha samo meni njegova izjava ali se komu...s tem že davno ni vse ok...itak pa..."oni so pač taki"...vemo kdo...ž....
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+2
2 0
Rudar
27. 07. 2026 09.52
Netanjahu, Putin, Trump. Svet bil lepši brez njih.
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+6
6 0
SpamEx
27. 07. 2026 09.50
haha lol pa ta je še stand up komik zraven poleg tega da je vojni zločinec
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
27. 07. 2026 09.43
Zlo se želi boriti z dobrimna ameriških tleh! Zakaja se dopušča, da se karkoli objavlja od Bibija! Lejte prezir, ignoriranje in zapostavljanje bo Bibija povsem potolklo in uničilo.
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+3
3 0
tech
27. 07. 2026 09.27
Ni ga večjega velemojstra za širjenje sovraštava kot je Netanjahu. Hitler bi se odlično ujel z njim.
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+10
11 1
Žabec
27. 07. 2026 09.31
Gotovo ima Mein Kampf na knjižni polici, če ne žw kar na delovni mizi.
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
27. 07. 2026 09.48
Dvomim, kajti ravno peščico takšnih izbranih prevarantov je Hitler prizanesel, izpustil in poglej si danes, kaj je danes nastalo na Bližnjem vzhodu, oz. kaj še čaka preostali svet čaka, zaradi par izpuščenih nekih bitij izprej 90ih let!
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+2
2 0
ALEX0000
27. 07. 2026 09.25
Prej bodo Zorana aretirali kot pa koga iz Izraela.
Odgovori
+5
5 0
SLObunkeljn
27. 07. 2026 09.18
Kdaj bodo tega vojnega zločinca končno poslali za zapahe?
Odgovori
+7
9 2
Wolfman
27. 07. 2026 09.23
Kja boš ta stvor iz Izraela pošiljal v zapor! Čemu...!
Odgovori
+4
5 1
Wolfman
27. 07. 2026 09.25
Za svinc ga prvezat pa pljusk v Marjanski jarek. Verjemi, da bo celoten svet praznoval in plesal kot še nikoli prej.
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+6
7 1
Wolfman
27. 07. 2026 09.08
A ste to že slišali Trumpa in njegove izjave? Češ da dva dni ne napadajo Iran, ker je Trump dal možnost Iranu za nova pogajanja! Boli me trebuh od smeha, ker tip že tako laže da res postaja že parodično smešen.
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+11
12 1
vlahov
27. 07. 2026 08.54
100% podpiram Izrael , ki ga hočejo uničiti , ker je od Boga - tako je rekel edini Gospod .
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-18
2 20
Wolfman
27. 07. 2026 09.02
Res ne zani, kako to, da so tvoji preživel v Evropi 90 let nazaj! Vsa čast vam.
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+5
6 1
Pomladni cvet
27. 07. 2026 09.29
to je po stari zavezi, po novi zavezi se bog distancira od vsakega, ki ne jemlje jezusa za svojega odrešenika
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+2
2 0
Wolfman
27. 07. 2026 08.47
A ste videli, kako je Iran zraketiral baze ameriške vojske v Kuvajtu? Vse pomembno je gorelo, tako da je ostalo bore malo, zato pa ameriška vojska že dva dni ne more napsti ničesar na Bližnjem vzhodu in postali so še lahka tarča. Ameriški vojski nikakor ni jasno, kako so lahko balistične rakete Irana tako prezicne! Kar se pa Bibija tiče, celoten že nestrpno čaka na veselo novico, ko se bo največji zločinec sodobnega čaas pridružil obema pokončanima bratoma Netanjahu.
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+10
11 1
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