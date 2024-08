Netanjahu nagovoril zbrane v kongresu: 'Ne branimo le sebe, temveč tudi vas'

OGLAS

Netanjahu je največ časa namenil opisu napada pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani in izraelskega odgovora, pri čemer je imel na galeriji kongresne palače eno od osvobojenih Hamasovih talk in štiri izraelske vojake, ki so bili prav tako deležni stoječih ovacij. Dejanja pripadnikov Hamasa je označil za barbarska, dejanja izraelskih vojakov pa za junaška. "Ne branimo le sebe, temveč tudi vas," je izraelski premier zavpil v kongresu, kjer je nagovoril ameriške zakonodajalce in naletel na stoječe ovacije.

Benjamin Netanjahu v ameriškem kongresu FOTO: AP icon-expand

Netanjahujev govor je bil bojevit, vnet, branil je svojo državo, hkrati pa protestnike proti vojni v Gazi označil za "koristne idiote izraelskih nasprotnikov". "Judovska država ne bo nikoli nosila okovov," je poudaril. Kljub temu, da so mu republikanci vneto ploskali, pa so bili precej bolj zadržani demokrati. A Netanjahu se ni dal, še naprej je vztrajal, da ve, da ga ZDA podpira in se jim za to zahvalil. Izrazil je, da je pripravljen nadaljevati izraelsko vojno proti Hamasu, dokler ne doseže popolne zmage. Sicer pa je dodal, da bo privolil v prekinitev ognja, vendar le če se bo Hamas predal in izpustil vse talce, ki jih zadržuje. "Izrael se bo boril, dokler ne bomo uničili Hamasovih vojaških zmogljivosti in njegove vladavine v Gazi ter domov pripeljali vseh talcev," je dejal. "To pomeni popolno zmago. In ne bomo pristali na nič manj."

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Benjamin Netanjahu v ameriškem kongresu icon-picture-layer-2 1 / 4

Ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu, s katerim se bo srečal v četrtek, se je zahvalil za njegova prizadevanja za osvoboditev talcev in za srčno podporo Izraelu po napadu Hamasa. Omenil je Bidnov obisk Izraela po napadu in zatrdil, da to ne bo nikoli pozabljeno. "Poznava se več kot 40 let in Biden je ponosen irsko-ameriški sionist, kot mi je dejal," je povedal premier. Kritiki so dejali, da je Netanjahova obljuba o popolni zmagi nerealna, saj se je Hamas že večkrat pregrupiral na območjih, s katerih se je izraelska vojska umaknila, pogajanja o prekinitvi ognja pa se vlečejo že več mesecev brez nekega napredka, piše AP.

V kongresu aplavz, pred kongresom pa protesti

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Protesti pred ameriškim kongresom icon-picture-layer-2 1 / 8