Netanjahu naj bi nasprotoval prekinitvam vojaških aktivnosti

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da bo "lokalna, taktična prekinitev vojaških aktivnosti za človekoljubne namene do nadaljnjega trajala vsak dan od 8. do 19. ure vzdolž poti, ki vodi od križišča Kerem Šalom do ceste Salah al-Din in naprej proti severu".

Ko je premier slišal za te načrte, je po navedbah neimenovanega uradnika dal jasno vedeti, da se z njimi ne strinja. "Imamo državo z vojsko, ne vojsko z državo," je po poročanju izraelskih medijev dejal predsednik skrajno desne vlade.