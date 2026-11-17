O namerah Benjamina Netanjahuja, da je želel brez vedenja vojske in vlade pred volitvami 27. oktobra izvesti nove napade na Iran, poroča ameriški časnik The Washington Post. Pri tem se časnik sklicuje na štiri vire, ki so seznanjeni s primerom in so z njihovimi novinarji govorili pod pogojem anonimnosti. Po njihovih navedbah je Netanjahu od šefa Mosada Romana Gofmana zahteval, da nadaljuje priprave na tajno operacijo v Iranu in da o tem ne obvesti ne vlade ne načelnika generalštaba Ejala Zamirja. Po navedbah teh virov se je Zamir bal, da bi lahko ponoven izbruh vojne ogrozil volitve. Podrobnosti načrtovane tajne operacije sicer javno niso znane. Po navedbah virov časnika pa so drugi izraelski varnostni uradniki, vključno z Zamirom, za načrt izvedeli še preden bi lahko bil izveden. O zahrbtnih načrtih Netanjahuja in Gofmana je sicer prva poročala izraelska televizija Kanal 12. Po dodatnem preverjanju pri uradnih virih je eden od izraelskih varnostnih uradnikov za The Washington Post informacije označil za "lažne obtožbe", medtem ko Netanjahujev urad na vprašanja časopisa ni odgovoril.

Kot poroča časnik, se opozicija in del varnostnih struktur bojijo, da bi lahko Netanjahu – ki trenutno opravlja funkcijo predsednika vlade v začasnem mandatu do sestave nove vlade – izkoristil vojno krizo za izboljšanje svojih političnih obetov. Mandat za sestavo nove vlade je prejel njegov glavni tekmec, nekdanji načelnik generalštaba Gadi Ajzenkot, ki ima za to čas do 20. decembra. Nekateri podporniki Netanjahuja menijo, da bi lahko ponoven izbruh vojaških spopadov z Iranom prisilil Ajzenkota, da se pridruži t.i. vladi narodne enotnosti, v kateri bi Netanjahu ostal na položaju premierja. Ajzenkotov blok je na volitvah osvojil 48 sedežev, za večino v knesetu pa jih je potrebnih 61. 66-letnik za zdaj zavrača sodelovanje v vladi, ki bi jo vodil Netanjahu. V javnem pismu pa je prejšnji teden Netanjahuja pozval k zadržanosti. Prejšnji teden je Ajzenkot v javnem pismu pozval Netanjahuja k zadržanosti. "Napotitev varnostnih sil v razmerah, ko ni neposredne in takojšnje grožnje, bi lahko imela uničujoče posledice za izraelsko demokracijo in zaupanje državljanov v institucije," je zapisal.

Trump okleva z novimi napadi

Po navedbah dveh predstavnikov opozicijskih strank, ki sta spregovorila za ameriški časnik, je zaskrbljujoče tudi dejstvo, da je Netanjahu v petek v Washington na srečanja z ameriškimi uradniki poslal Gofmana, ne da bi o tem obvestil Ajzenkota. V skupnem ameriško-izraelskem napadu februarja je bil ubit iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej, vendar režim kljub temu ni padel. Po porazu republikancev na ameriških volitvah pa je vse manj verjetno, da bo ameriški predsednik Donald Trump v prihodnjih tednih odobril nov val skupnih napadov, ocenjuje The Washington Post. "Jasno je, da se Trump odmika od napadov na Iran, kar za Netanjahuja predstavlja težavo. Toda dokler je na položaju premierja, lahko poskusi marsikaj," meni Dennis Citrinowicz, nekdanji analitik izraelske vojaške obveščevalne službe, specializiran za Iran. Eden od štirih virov časnika je dejal, da bi lahko tajna operacija znova sprožila vojno z Iranom in Trumpa proti njegovi volji potegnila v konflikt.

Izrael napovedal odziv na britanske sankcije zaradi naselbin na Zahodnem bregu

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je danes napovedal oster odziv na napoved britanske vlade o novih sankcijah proti osmim izraelskim podjetjem, ki pomagajo načrtovati in graditi naselbine na zasedenem Zahodnem bregu. Dodal je, da preučujejo "širok spekter možnih odzivov". "Izrael z največjo resnostjo obravnava dodatne sankcije, ki jih je danes napovedala britanska laburistična vlada. To je sovražno dejanje, usmerjeno proti zasebnim, zakonito delujočim podjetjem," je na omrežju X sporočil izraelski minister za zunanje zadeve. Velika Britanija je namreč danes napovedala sklop novih sankcij proti osmim izraelskim podjetjem, ki pomagajo načrtovati in graditi naselbine na zasedenem Zahodnem bregu. Obenem so pozvali izraelska podjetja, naj s sodelovanjem pri gradnji naselbin ne razkrajajo rešitve dveh držav. "Judovsko ljudstvo ima pravico živeti v svoji zgodovinski domovini. Zgodovinske pravice judovskega ljudstva v Judeji in Samariji segajo tisoče let v preteklost," je v odzivu še sporočil Sar.

Izrael je v okviru gradenj naselbin na zasedenem Zahodnem bregu letos avgusta objavil razpis za gradnjo več kot 1200 domov. Načrte so že obsodili evropski voditelji, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je ocenil, da projekt predstavlja eksistencialno grožnjo za palestinsko državo.