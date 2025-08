Netanjahu napovedal popolno zavzetje Gaze, vrhovni poveljnik IDF medtem umika vojake

A z načinom vodenja vojne v Gazi se ne strinja izraelski načelnik generalštaba, generalpodpolkovnik Ejal Zamir . Napetosti med obema so v ponedeljek "dosegle vrhunec", poroča izraelski vojaški radio. Netanjahujev urad mu je zato sporočil: "Če mu to ne ustreza, naj odstopi."

Vrhovni vojaški poveljnik pa premierju ne kljubuje toliko z besedami kot z dejanji. Popolno zavzetje Gaze bi namreč zahtevalo mobilizacijo več deset tisoč vojakov, poroča Ynetnews . V ponedeljek pa je izraelska vojska (IDF) sporočila, da preklicuje ukaz o izrednih vojnih razmerah, s katerim so po pokolu 7. oktobra 2023 podaljšali dolžnost rednih rezervistov za dodatne štiri mesece. Ukaz o izrednih razmerah je v zadnjih tednih deležen ostrih kritik družin in poslancev zaradi porasta samomorov med aktivnimi vojaki in rezervisti. Več vojakov je na izraelsko vrhovno sodišče vložilo tudi peticijo za njegovo razveljavitev.

Zamir se je odločil, da zmanjša operativno prisotnost vojske. Po novem bo vsak redni bataljon zmanjšan za ekvivalent čete, s čimer se bo v rezervo vrnilo na desetine vojakov. S to potezo zmanjšuje razpoložljive stalne kopenske sile in nakazuje, da vodstvo IDF trenutno ne vidi popolne invazije na Gazo kot neizbežno ali priporočljivo.

Izraelska vojska se je večkrat izrekla proti popolni okupaciji Gaze in opozorila, da bi uničenje vseh predorov in bunkerjev Hamasa lahko trajalo več let, poroča časnik Times of Israel. Predstavniki vojske tudi svarijo, da bi ofenziva za zavzetje celotne Gaze lahko ogrozila življenja talcev.

Po poročanju medijev je Netanjahu zdaj pripravljen sprejeti to tveganje. Dejavnosti bodo potekale tudi na območjih, kjer Hamas zadržuje talce, poroča Ynetnews.

Do zdaj so k popolni okupaciji Gaze pozivali predvsem ministri iz skrajno desnih in ultraortodoksnih strank v Netanjahujevi vladi. Zahtevajo tudi izgon palestinskega prebivalstva v druge države in ustanovitev judovskih naselij v obalnem pasu Gaze.