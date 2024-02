Netanjahu: Ne bomo se uklonili pritisku mednarodne skupnosti, ofenziva bo

Netanjahu pa se je odzval tudi na poročanje medijev, da bi lahko ZDA in nekatere druge zahodne zaveznice priznale palestinsko državo brez soglasja Izraela, in dejal, da bo Izrael pod njegovim vodstvom ostro nasprotoval takšnemu enostranskemu priznanju.

Pogajanja o prekinitvi spopadov, ki so v zadnjem času potekala v Egiptu ob posredovanju Katarja in ZDA, so medtem nekoliko zastala, je v soboto na varnostni konferenci v Münchnu povedal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani . " Vzorec v zadnjih dneh ni ravno obetaven," je dejal in dodal, da prizadevanja za prekinitev ognja poleg stališč Izraela in Hamasa otežuje vztrajanje več držav, da mora vsako novo premirje vključevati dogovor o izpustitvi izraelskih talcev, ki ostajajo v Gazi.

Številne države in mednarodne organizacije medtem v zadnjih dneh pozivajo Izrael, naj se vzdrži napada na Rafo, vendar so za zdaj vsakokrat naletele na gluha ušesa. Proti neomajnosti izraelskih oblasti pa je v soboto protestiralo tudi več tisoč Izraelcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Številni so se zbrali v Tel Avivu in blokirali več cest, protesti so potekali tudi blizu Netanjahujeve vile v Cezareji. Nekateri protestniki so pozivali k novim volitvam, drugi pa so se zavzemali predvsem za prekinitev ognja v Gazi in dogovor s Hamasom o osvoboditvi talcev.