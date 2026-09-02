Netanjahu: Ne bomo se umaknili iz Gaze

"Območje imamo pod nadzorom, vztrajali bomo pri tej politiki. Ne bomo se umaknili, ostajamo na tej črti," je Benjamin Netanjahu dejal po srečanju z vojaki in načelnikom generalštaba Ejalom Zamirjem v bližini t. i. rumene črte, ki Gazo deli na dva dela in označuje območje pod nadzorom izraelske vojske.

"Nadzorujemo 60 odstotkov Gaze in ne bomo se ustavili, dan za dnem uničujemo teroriste, ki nas ogrožajo. Umika ne bo, dokler ne bo razorožitve," je dodal izraelski premier. Pri tem je imel v mislih razorožitev palestinskega gibanja Hamas, predvideno v okviru mirovnega načrta za Gazo, ki je bil lani oktobra sklenjen po posredovanju ZDA.

"Delamo vse, kar je v naši moči, da dosežemo naš cilj: razorožiti Hamas in demilitarizirati Gazo, ki ne bo več predstavljala grožnje za Izrael. Ta cilj je bil v veliki meri dosežen. Še vedno je treba opraviti nekaj dela, a ga bomo dokončali," je še dejal Netanjahu.

V Gazi od oktobra lani velja premirje med Izraelom in gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še naprej redno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi je bilo v izraelskih napadih po sklenitvi premirja ubitih več kot 1300 ljudi.