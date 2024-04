Netanjahu ne odstopa, Izraelci mu sporočajo: Izgovorov je zmanjkalo

Dokler prebivalci Gaze živijo z danes na jutri, ne vedoč, ali bodo preživeli noč, pa se izraelski premier Benjamin Netanjahu spopada s številnimi protestniki, ki zahtevajo njegov odstop. Protivladni protestniki v Jeruzalemu in Tel Avivu so v nedeljo zvečer na drugi zaporedni protestni večer, na katerem so se vrstili pozivi k izpustitvi talcev iz Gaze, blokirali glavni vpadnici v mesto. Policija je proti protestnikom, ki trdijo, da je bil protest najbolj množičen od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze, uporabila vodni top.

Protestniki v Tel Avivu, Jeruzalemu, Haifi, Be'er Shevi, Cezareji in drugih mestih so se na ulice najprej podali v soboto, v nedeljo pa so se zbrali še pred knesetom in zahtevali izpustitev vseh talcev, ki so po šestih mesecih še vedno ujeti v Gazi. Netanjahuju pa so medtem protestniki obljubili, da bodo vztrajali vse, dokler ne odide s svojega položaja. Protestniki namreč nasprotujejo vladi Netanjahuja, ki je po njihovem mnenju kriva za to, da palestinsko islamistično gibanje Hamas v Gazi še vedno zadržuje nekaj več kot sto talcev. Družine talcev v izraelskih mestih so pod sloganom "Pripeljite jih nazaj" sicer protestirale vsak dan v preteklem tednu.

V Jeruzalemu so se protestniki z baklami sprehodili mimo izraelskega parlamenta, nato pa so se odpravili proti osrednji avtocesti, ki vodi v mesto in za dve uri ohromili promet. Policija pa je proti protestnikom uporabila vodni top, navaja francoska tiskovna agencija AFP. "Že 176 razmišljam o tem, kaj doživlja Liri in drugi ugrabljeni," je za Guardian dejala Šira Albag, mati enega od talcev. "Izraelci ne bodo pozabili ali odpustili nikomur, ki prepreči dogovor, ki bi nam naše ljubljene vrnil. Po 176 dneh in 4224 urah je izgovorov zmanjkalo." In dokler so protestniki še vedno blokirali ulice, je Netanjahu izključil predčasne volitve in se ponovno zavezal novi ofenzivi proti Hamasovim silam v Rafi.

Netanjahu medtem vstopa v najnevarnejši teden za svojo koalicijo od začetka vojne, izteka se namreč rok izraelskega vrhovnega sodišča, ki določa, da so ultraortodoksni moški izvzeti iz vojaškega nabora. Prazne obljube izraelskega premierja Netanjahu je Izraelcem v preteklosti večkrat dejal, da je edini, ki lahko poskrbi za varnost Izraela, mnogi so mu slepo verjeli. Obljubil je marsikaj, od tega, da bo poskrbel za Palestince, do tega, da bodo Judje lahko mirno živeli na okupiranem ozemlju. A se je vse to spremenilo 7. oktobra lani, ko je Hamas vdrl v Izrael. Številni Izraelci ga zdaj smatrajo za odgovornega, v nasprotju z njegovimi varnostniki uradniki, ki so priznali, da so naredili napake, pa izraelski premier ni nikoli priznal niti kančka odgovornosti, piše BBC.