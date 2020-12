Netanjahu o koprskem pristanišču kot vstopni točki na evropski trg

Slovenska vlada je namreč minuli teden Hezbolah razglasila za teroristično organizacijo, novembra pa je Slovenija skupaj s še 13 državami glasovala proti resoluciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), katere namen je bil v času globalne epidemije covida-19 zagotoviti dostop do zdravstva prebivalcem na zasedenih palestinskih ozemljih in sirski Golanski planoti.

Janša je v izjavi za medije dejal, da je Slovenija med tistimi evropskimi državami, ki poskušajo videti razmere na Bližnjem vzhodu tako, kot so, ne pa, kot so pogosto prikazane. "Smo realisti in poznamo resnično vlogo Izraela tukaj, pomembnost Izraela za mir v svetu in regiji. Pripravljeni smo narediti vse za okrepitev tega položaja," je dejal Janša.

Premierja sta se strinjala, da obstajajo številne neizkoriščene priložnosti za sodelovanje med državama, pri čemer je Netanjahu izpostavil področja umetne inteligence, kibernetske varnosti, trgovine in turizma.