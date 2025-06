Netanjahu o 'osebnem žrtvovanju': Zaradi vojne smo prestavili sinovo poroko

Izraelski premier je svoje besede pred poškodovano bolnišnico slovesno izrekel pred kamerami in sprožil smeh ter tudi zgražanje v izraelski javnosti. Kritiki menijo, da je premier po več kot 17 letih na položaju vse bolj čustveno odrezan od vsakdanje realnosti Izraela in regije, poroča Guardian .

"Vse me spominja na britansko ljudstvo med blitzem. Doživljamo blitz," je dejal Netanjahu, misleč na nacistično bombardiranje Britanije med vojno, v katerem je umrlo 43.000 civilistov. "Ubiti so bili ljudje, družine žalujejo za svojimi bližnjimi, zavedam se pomena tega," je nadaljeval.

Izraelske oblasti so sporočile, da je bilo doslej ubitih 24 izraelskih civilistov. Aktivisti za človekove pravice s sedežem v Washingtonu ocenjujejo, da je v Iranu ubitih 263 civilistov.

"Vsak od nas plačuje ceno in moja družina ni bila izvzeta," je dejal Netanjahu. "To je že drugič, da je moj sin Avner odpovedal poroko zaradi raketnih groženj. To je osebna cena tudi za njegovo zaročenko in moram reči, da je moja draga žena prav tako junakinja." Poroka Avnerja Netanjahuja je bila sprva načrtovana za november, a je bila zaradi varnostnih razlogov prestavljena.

Netanjahu je deležen besnih odzivov dela javnosti. Anat Angrest, katere sin Matan je Hamasov talec že od 7. oktobra 2023, je dejala, da je tudi njena družina videla trpljenje. "Že 622 dni je v peklenskih ječah Gaze," je Angrest zapisala v objavi na družbenem omrežju.