Netanjahu obtožil obveščevalce, nato se opravičil. Pobijanje opravičeval z Biblijo

Ob tem je pobijanje civilistov tudi neposredno opravičil s sklicevanjem na hebrejsko Biblijo oziroma zgodbo o vojno z Amalečani. "Spominjaj se, kaj ti je storil Amálek na poti, pravi naša sveta Biblija," je dejal Netanjahu. "Spominjamo se in se borimo," je rekel in dodal, da so izraelski vojaki del dediščine, ki sega 3000 let v zgodovino.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra iz območja Gaze napadli Izrael in ubili najmanj 1400 ljudi, več kot 220 pa so jih vzeli za talce. Povračilno izraelsko bombardiranje in obleganje Gaze je od takrat po palestinskih virih v enklavi zahtevalo že več kot 8000 življenj in povzročilo hudo humanitarno krizo.

"Stvari, ki sem jih povedal po novinarski konferenci, ne bi smele biti izrečene in za to se opravičujem," je zapisal. Ob tem je poudaril, da v celoti podpira vse vodje izraelskih varnostnih ustanov ter poveljnike in vojake, ki se na fronti "borijo za dom" . Vnovič je zagotovil tudi, da bodo glede napada Hamasa izvedli preiskavo, a več podrobnosti o tem ni podal. Poudaril je, da so zdaj osredotočeni na vojno.

Čeprav na videz nedolžna izjava, pa so ob teh besedah mnogim zazvonili alarmi. "Odkrito poziva h genocidu Palestincev," je eden od mnogih komentarjev te njegove izjave na družbenem omrežju X.

Besedilo iz svetega pisma namreč govori o maščevanju nad Amalečani in načrtnem ter neselektivnem pobijanju civilistov. "Zdaj torej pojdi in udari Amáleka! Pokončajte z zakletvijo vse, kar je njegovo! Ne prizanašaj mu, temveč usmrti moža in ženo, otroka in dojenčka, vola in ovco, kamelo in osla," se glasi odlomek iz poglavja Vojna z Amalečani v Prvi Samuelovi knjigi (15:3).

Amalečani so bili staro nomadsko ljudstvo, ki je živelo v Paranski puščavi med Arabijo in Sredozemljem. V Stari zavezi so Amalečani opisani kot goreči sovražniki Izraelcev. V nadaljevanju knjige sicer piše, kako so Amalečani ravnali, ko so vdrli v izraelska mesta: "Ujeli so žene, ki so bile v njem, od majhnih do velikih. Usmrtili niso nikogar, ampak so jih odpeljali in šli svojo pot." (30:2)

Netanjahujeve izjave je komentiral tudi Gabor Maté, svetovno znani govorec in avtor, sicer upokojeni madžarsko-kanadski zdravnik judovskega porekla, ki je tudi sam potomec žrtev holokavsta. "Povsem se strinjam z Netanjahujem, da bo svetloba premagala temo. On je le malce zmeden glede tega, kaj predstavlja svetlobo in kaj temo. On je eden najtemnejših umov na svetovnem odru ta hip," je poudaril.