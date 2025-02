Netanjahu odhaja v Washington na pogovore o novi fazi pogajanj o Gazi

Datum uradnih pogajanj med posredniki ter delegacijama Hamasa in Izraela še ni določen, a v skladu z dogovorom med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas bo prva faza prekinitve ognja trajala 42 dni in se tako zaključila prihodnji mesec.

Urad Benjamina Netanjahuja je v soboto sporočil, da bo odposlanec ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Steve Witkoff opravil pogovore s Katarjem in Egiptom, ključnima posrednikoma, preden bo z Netanjahujem razpravljal o "korakih za napredek pogajanj, vključno z datumi za odhod delegacij na pogovore".

Druga faza naj bi sicer zajemala izpustitev preostalih ujetnikov in pogovore o koncu vojne, čemur pa več članov Netanjahujeve vlade nasprotuje.