Netanjahu odredil nove napade, kolone vozil se vijejo proti severu

"Glede na ponavljajoče se kršitve premirja teroristične organizacije Hezbolah v Libanonu ter napade na naša mesta in državljane sta premier Benjamin Netanjahu in minister za obrambo Izrael Kac vojski naročila, naj napade teroristične cilje v bejrutski četrti Dahijeh," piše v skupni izjavi voditeljev.
Izrael je danes izdal tudi odredbo o prisilni razselitvi prebivalcev sedmih vasi v južnem Libanonu. Tiskovni predstavnik izraelske vojske (IDF) za arabski jezik, Avičaj Adrai, je v objavi na X zapisal, da se morajo prebivalci takoj umakniti vsaj 1000 metrov stran od območja, ker Izrael načrtuje napad.
Libanonska tiskovna agencije NNA navaja, da je bilo v nočnih izraelskih napadih na jugu države ubitih osem in ranjenih 19 ljudi.
Konec tedna so izraelske sile v okviru okrepljene ofenzive v Libanonu napredovale prek reke Litani in zavzele strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort, kar je Netanjahu označil za dramatičen preobrat oziroma prevzem pobude v okviru izraelskega boja proti, kot jih imenujejo, "silam zla" v regiji. Na čelu teh je po njihovem mnenju Iran, proti kateremu je Izrael konec februarja skupaj z ZDA sprožil vojno.
Francija je v luči izraelskega napredovanja za danes zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN. Sestal naj bi se drevi po srednjeevropskem času.
Prekinitev ognja med Izraelom in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah velja od sredine aprila, sprti strani pa jo redno kršita. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelsko agresijo proti Iranu. Odtlej so izraelski napadi v državi zahtevali skoraj 4000 življenj, večinoma civilistov, notranje razseljenih je več sto tisoč ljudi. V istem času je izraelska vojska izgubila 25 pripadnikov
Iranski zunanji minister: Dogovor o premirju vključuje tudi Libanon
Premirje med Teheranom in Washingtonom je "nedvoumno premirje na vseh frontah, vključno z Libanonom", je danes ponovil iranski zunanji minister Abas Aragči.
"Njegova kršitev na eni fronti je kršitev premirja na vseh frontah. ZDA in Izrael sta odgovorna za posledice vsake kršitve," je Aragči zapisal na X po tem, ko je Netanjahu odredil napade na predmestje Bejruta.
Za ZDA prenehanje napadov Hezbolaha pogoj za napredek v pogajanjih
Z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se je glede diplomatskih prizadevanj za končanje spopadov v Libanonu po telefonu pogovarjal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Poudaril je, da je pogoj za napredek v pogajanjih prenehanje napadov Hezbolaha na Izrael.
"Da bi pogovori napredovali, so ZDA predlagale jasen potek dogodkov: Hezbolah mora ustaviti vse napade na Izrael. V zameno bi se Izrael vzdržal eskalacije v Bejrutu," je za AFP povedal neimenovan ameriški uradnik.
Kot je še dejal, naj bi si Aoun prizadeval, da se to zgodi, vendar je naletel na izmikanje in nezadovoljiv odziv predsednika parlamenta v Bejrutu Nabiha Berrija, zaveznika Hezbolaha, ki neposredne pogovore z Izraelom zavrača oziroma od njega zahteva, da prvi preneha s sovražnostmi.
"Hezbolah sledi Teheranu. Očitno nima nobenega interesa za blaginjo libanonskega ljudstva," je sklenil uradnik, rekoč da je prenehanje napadov libanonskega šiitskega gibanja "najhitrejši način za umiritev razmer in zaščito civilistov na obeh straneh".
Libanonski predsednik je danes v objavi na omrežju X obsodil izraelsko "brutalno in obsojanja vredno agresijo". Pred tem je premier Nawaf Salam v soboto Izrael obtožil izvajanja "politike izžgane zemlje" in kolektivnega kaznovanja med ofenzivo.
Pogovor Rubia z Aounom in Netanjahuem sledi dogajanju v Libanonu konec tedna, ko je izraelska vojska v okviru razširjene ofenzive napredovala čez reko Litani in zavzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort.