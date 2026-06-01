Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Netanjahu odredil nove napade, kolone vozil se vijejo proti severu

Bejrut/Tel Aviv, 01. 06. 2026 13.39 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Kolone vozil se vijejo proti severu Libanona

Dan po tem, ko so izraelske kopenske sile zavzele trdnjavo globoko v Libanonu, je izraelski premier Netanjahu vojski odredil napade na bejrutsko predmestje Dahijeh, ki velja za oporišče Hezbolaha. Kot razlog je navedel kršitve prekinitve ognja. Odredili so tudi prisilno evakuacijo sedmih vasi na jugu Libanona. Proti severu države se zato vijejo kolone vozil, saj ljudje skušajo ubežati pred napadi. Medtem je Hezbolah izvedel raketne napade na severni Izrael in obrobje obalnega mesta Haifa. Iz Irana pa opozarjajo, da je premirje v Libanonu pogoj za kakršenkoli sporazum Irana z ZDA.

"Glede na ponavljajoče se kršitve premirja teroristične organizacije Hezbolah v Libanonu ter napade na naša mesta in državljane sta premier Benjamin Netanjahu in minister za obrambo Izrael Kac vojski naročila, naj napade teroristične cilje v bejrutski četrti Dahijeh," piše v skupni izjavi voditeljev.

Izrael je danes izdal tudi odredbo o prisilni razselitvi prebivalcev sedmih vasi v južnem Libanonu. Tiskovni predstavnik izraelske vojske (IDF) za arabski jezik, Avičaj Adrai, je v objavi na X zapisal, da se morajo prebivalci takoj umakniti vsaj 1000 metrov stran od območja, ker Izrael načrtuje napad.

Libanonska tiskovna agencije NNA navaja, da je bilo v nočnih izraelskih napadih na jugu države ubitih osem in ranjenih 19 ljudi.

Konec tedna so izraelske sile v okviru okrepljene ofenzive v Libanonu napredovale prek reke Litani in zavzele strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort, kar je Netanjahu označil za dramatičen preobrat oziroma prevzem pobude v okviru izraelskega boja proti, kot jih imenujejo, "silam zla" v regiji. Na čelu teh je po njihovem mnenju Iran, proti kateremu je Izrael konec februarja skupaj z ZDA sprožil vojno.

Preberi še Zavzeli trdnjavo: tako globoko v Libanonu Izrael ni bil že 26 let

Francija je v luči izraelskega napredovanja za danes zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN. Sestal naj bi se drevi po srednjeevropskem času.

Prekinitev ognja med Izraelom in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah velja od sredine aprila, sprti strani pa jo redno kršita. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelsko agresijo proti Iranu. Odtlej so izraelski napadi v državi zahtevali skoraj 4000 življenj, večinoma civilistov, notranje razseljenih je več sto tisoč ljudi. V istem času je izraelska vojska izgubila 25 pripadnikov

Bombardiranje na jugu Libanona
Bombardiranje na jugu Libanona
FOTO: Profimedia

Iranski zunanji minister: Dogovor o premirju vključuje tudi Libanon

Premirje med Teheranom in Washingtonom je "nedvoumno premirje na vseh frontah, vključno z Libanonom", je danes ponovil iranski zunanji minister Abas Aragči

"Njegova kršitev na eni fronti je kršitev premirja na vseh frontah. ZDA in Izrael sta odgovorna za posledice vsake kršitve," je Aragči zapisal na X po tem, ko je Netanjahu odredil napade na predmestje Bejruta.

Preberi še ZDA in Iran nadaljujejo medsebojne napade

Za ZDA prenehanje napadov Hezbolaha pogoj za napredek v pogajanjih

Z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se je glede diplomatskih prizadevanj za končanje spopadov v Libanonu po telefonu pogovarjal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Poudaril je, da je pogoj za napredek v pogajanjih prenehanje napadov Hezbolaha na Izrael.

"Da bi pogovori napredovali, so ZDA predlagale jasen potek dogodkov: Hezbolah mora ustaviti vse napade na Izrael. V zameno bi se Izrael vzdržal eskalacije v Bejrutu," je za AFP povedal neimenovan ameriški uradnik.

Kot je še dejal, naj bi si Aoun prizadeval, da se to zgodi, vendar je naletel na izmikanje in nezadovoljiv odziv predsednika parlamenta v Bejrutu Nabiha Berrija, zaveznika Hezbolaha, ki neposredne pogovore z Izraelom zavrača oziroma od njega zahteva, da prvi preneha s sovražnostmi.

"Hezbolah sledi Teheranu. Očitno nima nobenega interesa za blaginjo libanonskega ljudstva," je sklenil uradnik, rekoč da je prenehanje napadov libanonskega šiitskega gibanja "najhitrejši način za umiritev razmer in zaščito civilistov na obeh straneh".

Libanonski predsednik je danes v objavi na omrežju X obsodil izraelsko "brutalno in obsojanja vredno agresijo". Pred tem je premier Nawaf Salam v soboto Izrael obtožil izvajanja "politike izžgane zemlje" in kolektivnega kaznovanja med ofenzivo.

Pogovor Rubia z Aounom in Netanjahuem sledi dogajanju v Libanonu konec tedna, ko je izraelska vojska v okviru razširjene ofenzive napredovala čez reko Litani in zavzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort. Prodor je izraelski premier pozdravil kot dramatičen preobrat v njihovi politiki do konflikta.

libanon izrael hezbolah napad bejrut

Sodišče bo znova presojalo obsodbo v primeru smrtonosnega kosila

24ur.com Izrael dogovor o premirju 'uveljavlja' z novimi napadi
24ur.com Izrael nad Libanon z vojaško operacijo Severna puščica
24ur.com Trenutek, ko se med izraelskimi napadi zruši stavba v Bejrutu
24ur.com ZN svarijo: Bližnji vzhod je na robu neizbežne katastrofe
24ur.com Dogovor o premirju med Izraleom in Hezbolahom pod nadzorom ZDA?
24ur.com Izrael asfaltiral ključno cesto vzdolž južne meje v Gazi, v Libanonu nove žrtve
24ur.com Začela se je invazija na južni Libanon
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
moskisvet
Portal
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744