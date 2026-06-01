Netanjahu odredil nove napade, kolone vozil se vijejo proti severu

"Glede na ponavljajoče se kršitve premirja teroristične organizacije Hezbolah v Libanonu ter napade na naša mesta in državljane sta premier Benjamin Netanjahu in minister za obrambo Izrael Kac vojski naročila, naj napade teroristične cilje v bejrutski četrti Dahijeh," piše v skupni izjavi voditeljev. Izrael je danes izdal tudi odredbo o prisilni razselitvi prebivalcev sedmih vasi v južnem Libanonu. Tiskovni predstavnik izraelske vojske (IDF) za arabski jezik, Avičaj Adrai, je v objavi na X zapisal, da se morajo prebivalci takoj umakniti vsaj 1000 metrov stran od območja, ker Izrael načrtuje napad.

Kolone vozil se vijejo proti severu Libanona AP

Libanonska tiskovna agencije NNA navaja, da je bilo v nočnih izraelskih napadih na jugu države ubitih osem in ranjenih 19 ljudi. Konec tedna so izraelske sile v okviru okrepljene ofenzive v Libanonu napredovale prek reke Litani in zavzele strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort, kar je Netanjahu označil za dramatičen preobrat oziroma prevzem pobude v okviru izraelskega boja proti, kot jih imenujejo, "silam zla" v regiji. Na čelu teh je po njihovem mnenju Iran, proti kateremu je Izrael konec februarja skupaj z ZDA sprožil vojno.

Francija je v luči izraelskega napredovanja za danes zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN. Sestal naj bi se drevi po srednjeevropskem času. Prekinitev ognja med Izraelom in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah velja od sredine aprila, sprti strani pa jo redno kršita. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelsko agresijo proti Iranu. Odtlej so izraelski napadi v državi zahtevali skoraj 4000 življenj, večinoma civilistov, notranje razseljenih je več sto tisoč ljudi. V istem času je izraelska vojska izgubila 25 pripadnikov

Premirje med Teheranom in Washingtonom je "nedvoumno premirje na vseh frontah, vključno z Libanonom", je danes ponovil iranski zunanji minister Abas Aragči. "Njegova kršitev na eni fronti je kršitev premirja na vseh frontah. ZDA in Izrael sta odgovorna za posledice vsake kršitve," je Aragči zapisal na X po tem, ko je Netanjahu odredil napade na predmestje Bejruta.

