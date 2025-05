Netanjahu po napadu na Ben Gurion napovedal maščevanje Iranu

V ameriško-britanskem napadu na prestolnico Jemna je bilo poškodovanih najmanj 15 ljudi, so sporočili hutijevci. Napad se je zgodil dan po tem, ko so hutijevski uporniki na območje blizu letališča Ben Gurion na obrobju Tel Aviva izstrelili balistično raketo, pri čemer je bilo lažje poškodovanih šest ljudi, za kratek čas pa so tudi ustavili letalski promet. Ali gre za odgovor na provokacijo ali je bil napad načrtovan že prej, še ni znano.