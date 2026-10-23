Netanjahu po streljanju odredil zaprtje Zahodnega brega

Premier Benjamin Netanjahu, ki ga na volitvah 27. oktobra čaka tesen boj za nov mandat, je v izjavi pohvalil pogum vojske, ki je preprečila "obsežen teroristični napad". Sporočil je, da je vojski naročil, naj "vzpostavi obroč okoli mesta Hebron in se z današnjim dnem pripravi na popolno zaprtje celotnega Zahodnega brega". Izraelski časnik Jerusalem Post je že pred tem poročal, da je vojska po napadu zaprla mesto Hebron in nekaj okoliških vasi.

Izraelska vojska je danes sporočila, da so vojaki davi po strelskem napadu blizu Hebrona ubili dva terorista in na območju nadaljujejo iskanje morebitnih drugih napadalcev. Incident se je zgodil na kontrolni točki na križišču blizu palestinskega mesta Hebron, kjer je po navedbah novinarja francoske tiskovne agencije AFP prišlo do streljanja med dvema Palestincema in izraelskimi vojaki.

Po podatkih reševalcev je bilo v napadu ranjenih pet ljudi, od katerih sta dva v kritičnem stanju.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je poudaril, da je šlo za resen napad na civiliste in da je samo hiter odziv vojske preprečil še več žrtev. Po njegovih besedah so v vozilu napadalcev "našli veliko količino streliva, ki so ga nameravali uporabiti v napadu večjega obsega", poroča Jerusalem Post.