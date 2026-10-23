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Netanjahu po streljanju odredil zaprtje Zahodnega brega

Hebron, 23. 10. 2026 10.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Incident na Zahodnem bregu

Izraelska vojska je na zasedenem Zahodnem bregu ubila dva Palestinca, ki sta v strelskem spopadu blizu Hebrona poškodovala pet Izraelcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po napadu odredil zaprtje Zahodnega brega in odpovedal vse današnje politične dogodke svoje stranke Likud pred torkovimi parlamentarnimi volitvami.

Premier Benjamin Netanjahu, ki ga na volitvah 27. oktobra čaka tesen boj za nov mandat, je v izjavi pohvalil pogum vojske, ki je preprečila "obsežen teroristični napad". Sporočil je, da je vojski naročil, naj "vzpostavi obroč okoli mesta Hebron in se z današnjim dnem pripravi na popolno zaprtje celotnega Zahodnega brega". Izraelski časnik Jerusalem Post je že pred tem poročal, da je vojska po napadu zaprla mesto Hebron in nekaj okoliških vasi.

Izraelska vojska je danes sporočila, da so vojaki davi po strelskem napadu blizu Hebrona ubili dva terorista in na območju nadaljujejo iskanje morebitnih drugih napadalcev. Incident se je zgodil na kontrolni točki na križišču blizu palestinskega mesta Hebron, kjer je po navedbah novinarja francoske tiskovne agencije AFP prišlo do streljanja med dvema Palestincema in izraelskimi vojaki.

Po podatkih reševalcev je bilo v napadu ranjenih pet ljudi, od katerih sta dva v kritičnem stanju.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je poudaril, da je šlo za resen napad na civiliste in da je samo hiter odziv vojske preprečil še več žrtev. Po njegovih besedah so v vozilu napadalcev "našli veliko količino streliva, ki so ga nameravali uporabiti v napadu večjega obsega", poroča Jerusalem Post.

Izraelski vojaki
Izraelski vojaki
FOTO: AP

Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, ki v anketah pred volitvami beleži porast priljubljenosti, je po napadu pozval k razpustitvi Palestinske uprave s sedežem v Ramali, čeprav ni dokazov, da bi bila vpletena v napad. "Palestinsko upravo je treba razpustiti in demilitarizirati, njeno teroristično infrastrukturo pa popolnoma uničiti," je dejal v izjavi.

Netanjahujev glavni tekmec na volitvah, nekdanji poveljnik izraelske vojske Gadi Ajzenkot, je pohvalil odziv vojske in poškodovanim zaželel hitro okrevanje.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas pa je napad pozdravilo kot "izjemno junaško operacijo". Označilo ga je za "naraven in legitimen odziv na nenehne zločine in brutalne napade na naše ljudstvo".

Napad se je zgodil v času, ko se na tem okupiranem palestinskem ozemlju stopnjujejo napetosti zaradi napadov skrajnih izraelskih naseljencev.

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