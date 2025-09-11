Svetli način
Tujina

Netanjahu podpisal sporni načrt za širitev naselij: 'Palestinske države ne bo'

Jeruzalem, 11. 09. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je podpisal kontroverzni načrt E1, ki načrtuje širitev naselij, zgrajenih na okupiranem Zahodnem bregu in okolici vzhodno od Jeruzalema. "Palestinske države ne bo," je ob tem zatrdil.

Kot poroča Al Jazeera, je namen kontroverznega načrta E1 izolirati okupirani Vzhodni Jeruzalem od okolice, prekiniti geografsko in demografsko kontinuiteto med severom in jugom okupiranega Zahodnega brega ter spodkopati možnost ustanovitve Palestinske države, katere glavno mesto bi bilo Vzhodni Jeruzalem.

"Izpolnili bomo svojo obljubo. Palestinske države ne bo. Ta kraj pripada nam," je med obiskom nezakonitega naselja Maale Adumim na okupiranem Zahodnem bregu, kjer bi bilo zgrajenih tisoče novih stanovanjskih enot, dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. "Varovali bomo svojo dediščino, svojo zemljo in svojo varnost. Podvojili bomo prebivalstvo mesta," je še dejal.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Tudi izraelski skrajno desničarski finančni minister Bezalel Smotrič je že avgusta zagrozil s priključitvijo Zahodnega brega, če bo prihajalo do priznanj Palestine - več držav je napovedalo, da bodo to storile ta mesec na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Načrt, ki ga je predstavil Smotrič, je naletel na številne obsodbe v mednarodni skupnosti, vključno z Združenimi narodi in Evropsko unijo.

EU je takrat pozvala Izrael, naj se odpove načrtom za gradnjo več tisoč novih domov na zasedenem Zahodnem bregu, ki bi odrezala Vzhodni Jeruzalem od preostalega Zahodnega brega in s tem znatno ovirala njegovo ozemeljsko povezanost ter načrte za palestinsko državo.

Projekt, znan pod imenom E1, je bil zaradi mednarodnega nasprotovanja sicer desetletja zamrznjen. Načrt vključuje gradnjo približno 3500 stanovanj, ki bi se nahajala poleg obstoječega nezakonitega naselja Maale Adumim.

Več skupin za človekove pravice je ob tem opozorilo, da bo to palestinske skupnosti, vključno z beduinskimi skupnostmi, izrinilo in izkoreninilo z njihovih ozemelj. 

Izrael Zahodni breg nezakonito zaseda vse od leta 1967 dalje, Vzhodni Jeruzalem pa si je prav tako priključil enostransko. Tamkajšnji Palestinci so še posebej po začetku agresije v Gazi deležni nasilja s strani izraelske vojske in naseljencev. Izrael ob tem po prepričanju številnih mednarodnih človekoljubnih organizacij in strokovnjakov ZN na tem območju vodi politiko apartheida.

