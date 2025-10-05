Netanjahu: Pogajalski ekipi sem naročil, naj odpotuje v Egipt

Njegova izjava je sledila sobotni izjavi Bele hiše, ki je sporočila, da se v Egipt odpravljata Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

"Pogajalski ekipi sem naročil, naj odpotuje v Egipt, da dokončno določi tehnične podrobnosti. Namen je, da se pogajanja omejijo na nekaj dni," je v televizijski izjavi dejal Benjamin Netanjahu , pri čemer ni razkril, kdaj naj bi se pogovori začeli.

Nemška tiskovna agencija dpa je ob sklicevanju na egiptovski varnostni vir poročala, da se bodo predstavniki ZDA, Izraela, Hamasa, Egipta in Katarja danes sestali v egiptovskem Arišu, a uradne potrditve tega ni bilo.

Britanski BBC poroča, da se bodo neposredni pogovori med Izraelom in Hamasom začeli v ponedeljek, francoska tiskovna agencija AFP pa ob sklicevanju na egiptovske medije, da bodo ti potekali tako danes kot v ponedeljek.

Netanjahu je v sobotni izjavi izrazil upanje, da se bodo talci, ki jih Hamas še zadržuje v ujetništvu v Gazi, v prihodnjih dneh vrnili domov. Obenem je zagotovil, da bo tako ali drugače prišlo do razorožitve gibanja, kar da je tudi povedal Washingtonu.

"Hamas bo razorožen (...) to se bo zgodilo bodisi diplomatsko prek Trumpovega načrta bodisi vojaško prek nas," je dejal.

Spomnimo, Hamas je že v petek v odzivu na Trumpov načrt sporočil, da so pripravljeni izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj.