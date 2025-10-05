Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Netanjahu: Pogajalski ekipi sem naročil, naj odpotuje v Egipt

Tel Aviv, 05. 10. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je svojim pogajalcem naročil, naj se odpravijo v Egipt, kjer naj bi v prihodnjih dneh potekali pogovori o mirovnem načrtu za Gazo, ki ga je v začetku tedna predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Ob tem je zagotovil, da bo do razorožitve palestinskega islamističnega gibanja prišlo. "Hamas bo razorožen (...) to se bo zgodilo bodisi diplomatsko prek Trumpovega načrta bodisi vojaško prek nas," je dejal.

"Pogajalski ekipi sem naročil, naj odpotuje v Egipt, da dokončno določi tehnične podrobnosti. Namen je, da se pogajanja omejijo na nekaj dni," je v televizijski izjavi dejal Benjamin Netanjahu, pri čemer ni razkril, kdaj naj bi se pogovori začeli. 

Njegova izjava je sledila sobotni izjavi Bele hiše, ki je sporočila, da se v Egipt odpravljata Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Benjamin Netanjahu na Generalni skupščini ZN
Benjamin Netanjahu na Generalni skupščini ZN FOTO: AP

Nemška tiskovna agencija dpa je ob sklicevanju na egiptovski varnostni vir poročala, da se bodo predstavniki ZDA, Izraela, Hamasa, Egipta in Katarja danes sestali v egiptovskem Arišu, a uradne potrditve tega ni bilo.

Britanski BBC poroča, da se bodo neposredni pogovori med Izraelom in Hamasom začeli v ponedeljek, francoska tiskovna agencija AFP pa ob sklicevanju na egiptovske medije, da bodo ti potekali tako danes kot v ponedeljek.

Netanjahu je v sobotni izjavi izrazil upanje, da se bodo talci, ki jih Hamas še zadržuje v ujetništvu v Gazi, v prihodnjih dneh vrnili domov. Obenem je zagotovil, da bo tako ali drugače prišlo do razorožitve gibanja, kar da je tudi povedal Washingtonu. 

"Hamas bo razorožen (...) to se bo zgodilo bodisi diplomatsko prek Trumpovega načrta bodisi vojaško prek nas," je dejal.

Spomnimo, Hamas je že v petek v odzivu na Trumpov načrt sporočil, da so pripravljeni izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj.

Preberi še Hamas prikimal Trumpu: izpustil bo vse izraelske talce

Trump je nato Izrael pozval k takojšnji ustavitvi obstreljevanja Gaze, češ da je Hamas pripravljen na trajni mir. Hkrati je gibanje opozoril, da ne bo pristajal na zamude pri uresničevanju svojega načrta.

Preberi še Izrael v Gazi znova sejal smrt, Trump: Cenim začasno ustavitev bombardiranja
netanjahu pogajanja izrael hamas egipt delegacija
Naslednji članek

Na eni od ladij, ki jih zadržuje Izrael, tudi hrvaška kapitanka

SORODNI ČLANKI

Izrael v Gazi znova sejal smrt, Trump: Cenim začasno ustavitev bombardiranja

Hamas prikimal Trumpu: izpustil bo vse izraelske talce

Trump postavil ultimat Hamasu glede potrditve njegovega načrta

Slovenija pozdravlja ameriški mirovni načrt za Gazo

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256