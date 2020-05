Netanjahu pozval k priključitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu

"Javnost si želi vlade narodne enotnosti in to bo javnost dobila danes," je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahuob začetku zasedanja parlamenta, na katerem bodo uradno potrdili vlado in opravili zaprisego.

Ob tem je pozval k priključitvi izraelskih naselbin. "Prišel je čas, da začne veljati izraelsko pravo in začnemo pisati novo veličastno poglavje zgodovine sionizma," je dodal glede izraelskih naselbin na okupiranih območjih. Prepričan je, da bodo s tem tudi korak bližje sklenitvi miru s Palestinci.

Vlada narodne enotnosti, ki jo sestavljata Netanjahujeva stranka Likud ter Modra in bela stranka Benija Ganca, bi morala priseči že v četrtek, a so zaprisego v zadnjem hipu preložili na danes.