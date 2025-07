Netanjahu predlagal Trumpa za Nobelovo nagrado za mir

Donald Trump je novinarjem izrazil prepričanje, da se zadeve odvijajo v pravo smer in dejal, da si Hamas želi skleniti premirje. "Želijo se srečati in želijo premirje," je dejal.

Predstavniki Izraela in Hamasa so v ponedeljek v Katarju nadaljevali posredna pogajanja o ameriškem predlogu 60-dnevnega premirja v Gazi med katerim bi Hamas izpustil deset živih talcev in nekaj trupel umrlih talcev, v zameno za izpustitev Palestincev iz izraelskega ujetništva.

Netanjahu je pokazal pismo, ki ga je poslal odboru za podeljevanje Nobelovih nagrad in dejal, da Trump nenehno ustvarja mir po državah in regijah. Glede miru s Palestinci pa ni povedal nič novega. Zatrdil je, da bo imel Izrael vedno varnostni nadzor nad Gazo in ga ne zanima, če bo Palestina država.