Netanjahu pri Trumpu: novinarsko konferenco zadnji hip odpovedali

Trumpove carine so povzročile borzne padce po vsem svetu in povečano zaskrbljenost pred ameriško in svetovno gospodarsko recesijo.

Voditelja naj bi govorila tudi o Iranu in izraelski vojni proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas na območju Gaze.

V Gazi so se po kratkotrajnem premirju med Izraelom in Hamasom obnovili spopadi, pri čemer je od 18. marca umrlo že 1400 Palestincev. Hamas naj bi še vedno zadrževal 58 izraelskih talcev, ki jih je zajel med napadom na Izrael oktobra 2023, od tega pa naj bi jih bilo 34 mrtvih, navaja AFP.

Trump doslej še ni pritisnil na Netanjahuja, naj preneha zadnjo ofenzivo in se vrne k premirju, ameriški mediji pa poročajo, da naj bi Trumpa zelo zanimal jedrski dogovor z Iranom in želi neposredna pogajanja s Teheranom, ki to zavrača in vztraja pri posrednih pogajanjih.

Mediji ugibajo, da je Izrael pripravljen na vojaški napad na Iran, če se pogajanja s Trumpom ne bodo izšla. ZDA so z Iranom že leta 2015 sklenile jedrski sporazum od katerega je Trump v prvem mandatu enostransko odstopil.