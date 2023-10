Spopadi se nadaljujejo, na Izrael tudi izstrelki Hezbolaha iz Libanona

Po tem, ko je teroristično palestinsko gibanje Hamas v soboto napadlo Izrael, se je ta silovito odzval in sprožil več zračnih napadov na območje Gaze. Po navedbah tamkajšnjih predstavnikov je bilo doslej ubitih več kot 230 prebivalcev Gaze, okoli 1700 pa je ranjenih. Pripadniki Hamasa naj bi za talce zajeli več deset pripadnikov izraelske vojske in civilistov, tudi v soboto zvečer so raketirali Tel Aviv.

Izraelska vojska je sporočila, da je "precejšnje število" izraelskih civilistov in vojakov talcev Hamasa. Med tistimi, ki so jih odpeljali, so tudi otroci, ženske, starejši in invalidi. Nekateri so živi, nekateri pa naj bi bili že mrtvi, je povedal vojaški tiskovni predstavnik Jonathan Conricus. Po spletu kroži več videoposnetkov, ki naj bi prikazovali Izraelce v rokah borcev Hamasa. En videoposnetek, ki ga je uspel preveriti BBC, prikazuje tovornjak, ki se pelje skozi množice na območju Gaze in prevaža izraelske talce.

Izraelska vojska je v pripravah na nadaljnje napade na cilje Hamasa je prebivalce sedmih različnih območij na območju Gaze pozvala, naj zapustijo svoje domove in se preselijo v središče ali zatečejo v zavetišča. Na desetine družin začelo zapuščati svoje domove in se zatekati v šole, ki so pod okriljem Združenih narodov. Uporabniki na družbenem omrežju X zračne napade v Gazi opisujejo kot "kontinuirane" in "množične". Posnetki kažejo dolge kolone avtomobilov na ulicah, ki se poskušajo prebiti ven z ogroženih območij.