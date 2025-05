Netanjahu pripravljen na začasno prekinitev ognja, a še vedno govori o zavzetju Gaze

V začetku meseca je bil Sinvar tarča izraelskega napada na bolnišnico na jugu Gaze, vendar Izrael in Hamas njegove smrti do zdaj nista potrdila, navaja tiskovna agencija Reuters .

Ponovil je, da je cilj Izraela premagati palestinsko islamistično gibanje Hamas. Ob tem je dejal, da izraelska vojska (IDF) odstranjuje teroriste in teroristično infrastrukturo v Gazi, ter dodal, da so vojaki verjetno ubili vodjo Hamasa Mohameda Sinvarja , poroča britanski BBC .

"Če bo obstajala možnost začasne prekinitve ognja za osvoboditev talcev, bomo pripravljeni," je izraelski premier Benjamin Netanjahu povedal v televizijskem govoru in dodal, da je v Gazi zagotovo še živečih 20 talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Netanjahu je pripravljen končati vojno v Gazi "pod jasnimi pogoji, ki zagotavljajo varnost Izraela". To po njegovih besedah vključuje izpustitev vseh izraelskih talcev, razorožitev Hamasa, izgon njegovega vodstva iz enklave in popolno razorožitev Gaze.

Netanjahu je znova poudaril, da bo izraelska vojska zasegla celotno ozemlje Gaze, vendar je dodal, da je treba tudi preprečiti humanitarno krizo v Gazi.

V luči tega je predstavil tristopenjski načrt. V prvi fazi bi IDF omogočil dotok hrane v Gazo, da "preprečijo humanitarno krizo". V drugi fazi bodo ameriška podjetja odprla točke za razdeljevanje hrane s strani ameriških podjetij. V tretji fazi pa, da bo IDF olajšala gibanje prebivalcev Gaze proti jugu do organiziranih točk in "preprečila Hamasu infiltracijo in izkoriščanje pomoči".