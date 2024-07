Netanjahu prispel v Washington, napovedani so veliki protesti

Poskus atentata na republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa in odločitev Joeja Bidna , da se odpove ponovni kandidaturi ter podpre podpredsednico Kamalo Harris , sta namreč razburkala politiko in povzročila veliko trenja, a Netanjahu je svojo pot načrtoval že več tednov, preden se je ameriški politični parket zamajal. In Američani že načrtujejo proteste ob njegovem obisku.

Priljubljenost Netanjahuja doma vztrajno pada, obisk v Washingtonu pa bi pomenil priložnost, da se pokaže kot svetovni državnik, prijatelj in zaveznik svetovne velesile. Močno je k temu pripomogel tudi predsednik predstavniškega doma Mike Johnson in mu poudaril trdno podporo. Netanjahu je sicer imel napete odnose z Bidnom kljub vojaški in diplomatski podpori, ki jo prejema s strani ZDA. Biden in Netanjahu naj bi se sestala v četrtek, ni pa še jasno, ali se bo srečal tudi s Trumpom.

A kot je povedal svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, se bo Biden osredotočil na to, kaj je potrebno, da bi ZDA, Izrael in drugi zavezniki dosegli dogovor o izpustitvi talcev in prekinitvi ognja. A Netanjahu je še pred odhodom opozoril, da to ni edina pomembna stvar, temveč morajo na vrsto priti tudi dolgoročnejša vprašanja. Ni skrivnost, da si izraelski premier želi nadaljevati vojno proti Hamasu in drugim oboroženim skupinam v regiji, ki jih podpira Iran.

Tudi če je ZDA glavna zaveznica Izraela, pa je vojna v Gazi močno razdelila ljudi, spodbudila proteste proti izraelski vojaški operaciji in nenazadnje privedla do več aretacij v univerzitetnih kampusih. Gre sicer za prvo Netanjahujevo potovanje v tujino, odkar je 7. oktobra izbruhnila vojna, je pa tudi prvo, odkar je Mednarodno sodišče sporočilo, da zahteva njegovo aretacijo zaradi morebitnih vojnih zločinov v izraelski ofenzivi. A v ZDA lahko potuje, saj odločitve Mednarodnega kazenskega sodišča za njih niso zavezujoče, ker ga ne priznavajo.