Netanjahu prvič pričal na sodišču, obtožbe označil za absurdne

"Na ta dan sem čakal osem let, osem let sem želel predstaviti resnico, osem let sem čakal, da v celoti uničim te absurdne in neutemeljene obtožbe proti meni," je na novinarski konferenci v ponedeljek zvečer izjavil Netanjahu in sodni proces označil za "neusmiljen lov na čarovnice".

Podobnega mnenja je bil tudi med današnjim sojenjem. Vse obtožbe je označil za nesmiselne in krivične. Kritičen je bil zlasti do obtožb, da si je v medijih prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi, zavrnil pa je tudi obtožbe o izkoriščanju svojega položaja v zameno za darila, poroča časnik Times of Israel.

V zameno za politične usluge z ženo prejela luksuzno blago

Sodni proces proti Netanjahuju, ki se sooča z obtožbami podkupovanja, goljufije in zlorabe zaupanja, se je začel maja 2020, a je bil večkrat preložen.

Netanjahuju očitajo, da naj bi skupaj z ženo Saro od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela več kot 260.000 dolarjev luksuznega blaga. S sklepanjem dogovor naj bi si Netanjahu prav tako prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.