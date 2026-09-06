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Netanjahu se je 'pohvalil': Napadel sem Katar, tudi bombardiral sem ga

Tel Aviv, 06. 09. 2026 07.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je "pohvalil" z bombardiranjem Katarja in ga označil za "sovražno državo", hkrati pa zavrnil domače obtožbe, da so bila sredstva, poslana v Gazo, uporabljena za kar koli drugega kot za humanitarno pomoč.

V intervjuju za izraelski i24NEWS je Netanjahu odkrito spregovoril o Katarju. "Napadel sem Katar, tudi bombardiral sem ga in jih med vojno napadel, oni pa so napadli mene," je potrdil.

Intervju je objavljen le nekaj dni pred prvo obletnico izraelskega napada na Doho 9. septembra 2025. V bombardiranju je bilo med srečanjem, na katerem so razpravljali o predlogu za prekinitev ognja v Gazi, ki so ga podprle Združene države Amerike, ubitih pet članov Hamasa in katarski varnostnik.

Izraelski napad v Dohi
Izraelski napad v Dohi
FOTO: Profimedia

Katar, ki že dolgo deluje kot posrednik v konfliktih na Bližnjem vzhodu in drugod, od leta 2012 gosti politični urad Hamasa, za kar je, kot pravijo, zaprosila ameriška stran. Doha je napad obsodila kot "očitno kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm", tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al-Ansari pa ga je označil za "strahopeten" napad.

Napad je obsodilo tudi več držav v regiji, med njimi Iran in Pakistan. Voditelji Jordanije, Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije pa so Katar kmalu zatem obiskali v znak solidarnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je napade označil za "očitno kršitev" suverenosti in ozemeljske celovitosti Katarja, poroča Al Jazeera.

Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump sta med srečanjem v Beli hiši pozneje istega meseca poklicala katarskega premierja in zunanjega ministra šejka Mohameda bin Abdulrahmana bin Džasima Al Tanija ter se mu opravičila za napad.

Kam so šla katarska sredstva, namenjena pomoči Gazi?

Netanjahu je opravičeval tudi nakazilo več milijonov dolarjev katarskih sredstev v Gazo, ki ga je omogočil Izrael. Dejal je, da so bila sredstva namenjena za humanitarne namene in da so bila nakazana na priporočilo izraelskih varnostnih služb Mosad in Šin Bet.

"Ves ta denar predstavlja dva odstotka – dva odstotka vsega denarja, ki je prišel na območje Gaze," je dejal premier.

Nekateri Netanjahujevi kritiki namreč trdijo, da so bila sredstva uporabljena za pomoč Hamasu pri pripravah na napad na Izrael 7. oktobra 2023, po katerem je Izrael začel svojo genocidno vojno v Gazi. Katar te obtožbe zanika. Trdi, da so navedbe, da financirajo Hamas, neutemeljene, in poudarja, da za nakazila pomoči velja strog nadzor.

"Danes, ko Izrael trdi, da Katar financira Hamas, za to ni nobene podlage," je šejk Mohamed dejal na lanskem forumu v Dohi. "Vsa naša pomoč je šla v Gazo, ljudem, in potekala v zelo preglednem procesu, s katerim so Združene države Amerike v celoti seznanjene."

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