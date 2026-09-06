Netanjahu se je 'pohvalil': Napadel sem Katar, tudi bombardiral sem ga

V intervjuju za izraelski i24NEWS je Netanjahu odkrito spregovoril o Katarju. "Napadel sem Katar, tudi bombardiral sem ga in jih med vojno napadel, oni pa so napadli mene," je potrdil. Intervju je objavljen le nekaj dni pred prvo obletnico izraelskega napada na Doho 9. septembra 2025. V bombardiranju je bilo med srečanjem, na katerem so razpravljali o predlogu za prekinitev ognja v Gazi, ki so ga podprle Združene države Amerike, ubitih pet članov Hamasa in katarski varnostnik.

Izraelski napad v Dohi FOTO: Profimedia

Katar, ki že dolgo deluje kot posrednik v konfliktih na Bližnjem vzhodu in drugod, od leta 2012 gosti politični urad Hamasa, za kar je, kot pravijo, zaprosila ameriška stran. Doha je napad obsodila kot "očitno kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm", tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al-Ansari pa ga je označil za "strahopeten" napad. Napad je obsodilo tudi več držav v regiji, med njimi Iran in Pakistan. Voditelji Jordanije, Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije pa so Katar kmalu zatem obiskali v znak solidarnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je napade označil za "očitno kršitev" suverenosti in ozemeljske celovitosti Katarja, poroča Al Jazeera. Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump sta med srečanjem v Beli hiši pozneje istega meseca poklicala katarskega premierja in zunanjega ministra šejka Mohameda bin Abdulrahmana bin Džasima Al Tanija ter se mu opravičila za napad.

Kam so šla katarska sredstva, namenjena pomoči Gazi?