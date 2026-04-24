Netanjahu se zdravi zaradi raka prostate

Dejal je, da je prosil za odlog objave svojega zdravstvenega poročila, da ne bi bilo objavljeno na vrhuncu vojne z Iranom. S tem naj bi po njegovih besedah "preprečil, da bi Teheran proti Izraelu širil še več lažne propagande".

V objavi na X je Netanjahu dejal, da so zdravniki med rutinskim zdravniškim nadzorom po uspešni operaciji povečane benigne prostate odkrili maligni tumor v zgodnji fazi. Zdravljenje je "odstranilo težavo in o njej ni pustilo nobene sledi," trdi izraelski premier.

76-letni izraelski voditelj je povedal, da je leta 2024 prestal prvo operacijo zaradi povečane benigne prostate in da je pod rednim zdravniškim nadzorom, navaja BBC. Med zadnjim pregledom so odkrili "drobceno piko, manjšo od centimetra".

"Imel sem manjšo zdravstveno težavo s prostato, ki je popolnoma ozdravljena. Hvala bogu, da je za mano," trdi premier. V dolgi objavi je Netanjahu tudi dejal, da se je za zdravljenje odločil, ker "ko pravočasno dobim informacije o morebitni nevarnosti, se želim z njo takoj spopasti".

Razkritje prihaja v času, ko naj bi Netanjahu v prihodnjih tednih obiskal Belo hišo, da bi – kot pravijo ZDA – sklenili "dolgotrajni mirovni sporazum v vojni z Iranom".