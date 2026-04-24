Tujina

Netanjahu se zdravi zaradi raka prostate

Tel Aviv, 24. 04. 2026 16.22 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
Ne.M.
Benjamin Netanjahu

Po objavi letnega zdravniškega poročila, ki je razkrilo, da so mu odstranili maligni tumor, izraelski premier trdi, da je zdaj "v odlični fizični kondiciji". Povedal je tudi, da je po prvi operaciji leta 2024 pod rednim zdravniškim nadzorom.

V objavi na X je Netanjahu dejal, da so zdravniki med rutinskim zdravniškim nadzorom po uspešni operaciji povečane benigne prostate odkrili maligni tumor v zgodnji fazi. Zdravljenje je "odstranilo težavo in o njej ni pustilo nobene sledi," trdi izraelski premier.

Dejal je, da je prosil za odlog objave svojega zdravstvenega poročila, da ne bi bilo objavljeno na vrhuncu vojne z Iranom. S tem naj bi po njegovih besedah "preprečil, da bi Teheran proti Izraelu širil še več lažne propagande".

Odkrili so 'drobceno piko, manjšo od centimetra'

76-letni izraelski voditelj je povedal, da je leta 2024 prestal prvo operacijo zaradi povečane benigne prostate in da je pod rednim zdravniškim nadzorom, navaja BBC. Med zadnjim pregledom so odkrili "drobceno piko, manjšo od centimetra".

"Imel sem manjšo zdravstveno težavo s prostato, ki je popolnoma ozdravljena. Hvala bogu, da je za mano," trdi premier. V dolgi objavi je Netanjahu tudi dejal, da se je za zdravljenje odločil, ker "ko pravočasno dobim informacije o morebitni nevarnosti, se želim z njo takoj spopasti".

Razkritje prihaja v času, ko naj bi Netanjahu v prihodnjih tednih obiskal Belo hišo, da bi – kot pravijo ZDA – sklenili "dolgotrajni mirovni sporazum v vojni z Iranom".

benjamin netanjahu rak prostata zdravje izrael

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FreedomMan
24. 04. 2026 18.38
Možno da so ga že zradirali Iranci in so ustvarjali AI video posnetke, sedaj ko pa mora na obisk v tujino pa potrebujejo alibi. Če pa ta teorija ni resnična pa držim pesti da ga rak odpelje njemu ljubemu satanu.
mamma mia
24. 04. 2026 18.36
Tudi sleepy Dony je na dobri poti.Kmalu bo svet spet zadihal.
Emyy
24. 04. 2026 18.35
Samo da rak ne umre prej
mamma mia
24. 04. 2026 18.34
Super novica!
Watcherman
24. 04. 2026 18.32
Drži se Netanjahu heroj proti boju terorizma in grožnji sveta.Lp
FreedomMan
24. 04. 2026 18.35
Bibi zbira donacije, kladiva in macole za rabijanje kipov... si kaj doniral?
supplement
24. 04. 2026 18.42
hahahaha,upam da si edini takega mišlenja,ker čene ubogi svet s tvojim nerazmisljanjem
FreedomMan
24. 04. 2026 18.30
Rak je dobil netanyahuja
mamma mia
24. 04. 2026 18.28
Čim prej tem bolje.
Petur
24. 04. 2026 18.23
luknjico na čelu mu ne bi bilo treba zdraviti..upajmo da bo mnogo slabši konec..
oježeš
24. 04. 2026 18.18
Saj ga ni treba nič zdraviti. Naj narava naredi svoje, bo drugim boljše na svetu.
supplement
24. 04. 2026 18.15
30.000 ali vec ,otrok je pobil,upam da bo trpel in cimprej da gre dol,ker ga čakajo vsi ki jih je pobil
Mr Nobady
24. 04. 2026 18.41
čakali? Zakaj pa so spodaj?
devlon
24. 04. 2026 18.14
fajn. morda ga bo pobralo..pa se bo tam 'zgoraj' zagovarjal za 50 k in več duš, ki jih ima na vesti
TITO50
24. 04. 2026 18.14
On je Rak Bližnjega vzhoda.
daedryk
24. 04. 2026 18.05
hocte rect da ga boste zdaj pa res se bolj in bolj nezno bozali tam
gongash
24. 04. 2026 18.00
Ne želimo mu okrevanja.
IvanJaJo
24. 04. 2026 17.55
Da bog da...c.k.e🧟‍♂️
frenk707
24. 04. 2026 17.54
Tako kot Peterle, ki je pred vsakimi volitvami prebolel raka,.... pa še danes tlači to zemljo in dela škodo.
JanezOrban
24. 04. 2026 17.54
Mu Janez stoji ob strani?
Na pol ovca
24. 04. 2026 17.54
Ta tumor je v bistvu iranski projektil iz prvega dne.
Stinger
24. 04. 2026 17.51
Če bi bog zares obstajal...
JanezNovakJohn
24. 04. 2026 17.48
In grehe dedov plačajo vnuki.
bibaleze
