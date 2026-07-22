'Netanjahu sodi v Haag', a sami ga v New Yorku ne morejo aretirati

Newyorški župan Zohran Mamdani je sporočil, da je njegova ekipa preučila možnosti, da bi kljub negodovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa v primeru prihoda Benjamina Netanjahuja v New York izvršili nalog za aretacijo, ki ga je za izraelskega premierja izdalo Mednarodno kazensko sodišče.
A kot je dejal v videosporočilu, pooblastil za njegovo aretacijo sam nima, zato se je obrnil na ameriške zvezne oblasti in jih pozval, naj aretacijo v primeru Netanjahujevega obiska ZDA izvedejo oni. Ta pooblastila namreč zvezna vlada ima, aretacija pa je po njegovem mnenju tudi upravičena.
"Benjamin Netanjahu je vojni zločinec, arhitekt grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom," je bil jasen v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, zato ameriško zvezno vlado poziva, naj se pridruži Mednarodnemu kazenskemu sodišču ICC in izvrši nalog.
Netanjahuju pa je ob tem jasno sporočil, da v New Yorku ni dobrodošel, tako kot tudi ne noben drug vojni zločinec. "Verjamem, da premier Netanjahu sodi v Haag," je Mamdani dejal pred dnevi, ko so možnost aretacije na ravni njihove zvezne države še preučevali.
Izjave Mamdanija so sicer naletele na kritike ameriškega predsednika, ki vztraja, da Netanjahuja ne bodo aretirali na ameriških tleh. V objavi na družbenih omrežjih je dejal tudi, da se Netanjahu "bori proti Islamski republiki Iran" in da so "edini, ki bi jih morali aretirati, ljudje, ki so Iran pripeljali v to neprimerljivo spiralo smrti in uničenja".
Netanjahu je medtem dejal, da ga Mamdanijeve izjave "ne skrbijo".
Izraelski voditelj naj bi New York obiskal septembra, ko naj bi odpotoval na generalno skupščino Združenih narodov. ZDA ne priznavajo avtoritete ICC.
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