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'Netanjahu sodi v Haag', a sami ga v New Yorku ne morejo aretirati

New York, 22. 07. 2026 06.23 pred 57 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Zohran Mamdani

"Benjamin Netanjahu je vojni zločinec, arhitekt grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom," je jasen newyorški župan Zohran Mamdani. Ob tem je priznal, da je njegova ekipa prečesala vse možnosti za izvršitev naloga za aretacijo izraelskega premierja, če ta stopi na tla njegove zvezne države, a da "neodvisne pravne oblasti za uveljavitev tega naloga" nimajo. Lahko pa to naredi zvezna vlada, kateri je zdaj namenil poziv.

Newyorški župan Zohran Mamdani je sporočil, da je njegova ekipa preučila možnosti, da bi kljub negodovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa v primeru prihoda Benjamina Netanjahuja v New York izvršili nalog za aretacijo, ki ga je za izraelskega premierja izdalo Mednarodno kazensko sodišče.

A kot je dejal v videosporočilu, pooblastil za njegovo aretacijo sam nima, zato se je obrnil na ameriške zvezne oblasti in jih pozval, naj aretacijo v primeru Netanjahujevega obiska ZDA izvedejo oni. Ta pooblastila namreč zvezna vlada ima, aretacija pa je po njegovem mnenju tudi upravičena.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

"Benjamin Netanjahu je vojni zločinec, arhitekt grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom," je bil jasen v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, zato ameriško zvezno vlado poziva, naj se pridruži Mednarodnemu kazenskemu sodišču ICC in izvrši nalog.

Netanjahuju pa je ob tem jasno sporočil, da v New Yorku ni dobrodošel, tako kot tudi ne noben drug vojni zločinec. "Verjamem, da premier Netanjahu sodi v Haag," je Mamdani dejal pred dnevi, ko so možnost aretacije na ravni njihove zvezne države še preučevali.

Preberi še Trump odgovarja Mamdaniju: Netanjahu v ZDA ne bo aretiran

Izjave Mamdanija so sicer naletele na kritike ameriškega predsednika, ki vztraja, da Netanjahuja ne bodo aretirali na ameriških tleh. V objavi na družbenih omrežjih je dejal tudi, da se Netanjahu "bori proti Islamski republiki Iran" in da so "edini, ki bi jih morali aretirati, ljudje, ki so Iran pripeljali v to neprimerljivo spiralo smrti in uničenja".

Netanjahu je medtem dejal, da ga Mamdanijeve izjave "ne skrbijo".

Izraelski voditelj naj bi New York obiskal septembra, ko naj bi odpotoval na generalno skupščino Združenih narodov. ZDA ne priznavajo avtoritete ICC.

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KOMENTARJI1

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nebel
22. 07. 2026 08.24
Medtem pa je Mamdani največji zločinec nad New Yorkom samim. Totalno ga bo uničil ekonomsko, gospodarsko. Ljudje z denarjem odhajajo, ljudje brez denarja prihajajo in širijo kriminal.
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