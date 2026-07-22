'Netanjahu sodi v Haag', a sami ga v New Yorku ne morejo aretirati

Newyorški župan Zohran Mamdani je sporočil, da je njegova ekipa preučila možnosti, da bi kljub negodovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa v primeru prihoda Benjamina Netanjahuja v New York izvršili nalog za aretacijo, ki ga je za izraelskega premierja izdalo Mednarodno kazensko sodišče. A kot je dejal v videosporočilu, pooblastil za njegovo aretacijo sam nima, zato se je obrnil na ameriške zvezne oblasti in jih pozval, naj aretacijo v primeru Netanjahujevega obiska ZDA izvedejo oni. Ta pooblastila namreč zvezna vlada ima, aretacija pa je po njegovem mnenju tudi upravičena.

Benjamin Netanjahu FOTO: AP

"Benjamin Netanjahu je vojni zločinec, arhitekt grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom," je bil jasen v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, zato ameriško zvezno vlado poziva, naj se pridruži Mednarodnemu kazenskemu sodišču ICC in izvrši nalog. Netanjahuju pa je ob tem jasno sporočil, da v New Yorku ni dobrodošel, tako kot tudi ne noben drug vojni zločinec. "Verjamem, da premier Netanjahu sodi v Haag," je Mamdani dejal pred dnevi, ko so možnost aretacije na ravni njihove zvezne države še preučevali.