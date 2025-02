Netanjahu Trumpu podelil zlat pozivnik: 'Pritisni gumb z obema rokama'

Benjamin Netanjahu se je v torek sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in mu podaril zlat pozivnik kot simbol izraelske operacije proti libanonskemu gibanju Hezbolah. Ta naj bi prikazala moč, tehnološko premoč in iznajdljivost Izraela v boju proti sovražnikom, so v četrtek sporočili iz urada izraelskega premierja. Zlati pozivnik je nameščen na rezini posekane starodavne oljke, na njem pa piše "Pritisni z obema rokama". Gre za sporočilo, ki so ga lastniki kompromitiranih pozivnikov dobili pred eksplozijo.

Izrael je septembra lani izvedel sofisticiran napad na pripadnike Hezbolaha; njihove pozivnike in ročne radijske sprejemnike so predhodno na skrivaj opremili z eksplozivi, nato pa hkrati sprožili več tisoč eksplozij, pri čemer je bilo ubitih več deset ljudi, več tisoč pa lažje in huje ranjenih.