Netanjahu uspešno okreva po operaciji hernije

Zdravniki so Benjaminu Netanjahuju hernijo diagnosticirali v soboto med rutinskim pregledom, odločitev za operacijo pa je Netanjahu sprejel kmalu zatem, so navedli v njegovem uradu.

V izraelskih mestih so v nedeljo sicer potekali protivladni protesti. Protestniki v Jeruzalemu in Tel Avivu so zvečer na drugi zaporedni protestni večer, na katerem so se vrstili pozivi k izpustitvi talcev iz Gaze, blokirali glavni vpadnici v mesti. Policija je proti protestnikom, ki trdijo, da je bil protest najbolj množičen od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze, uporabila vodni top.