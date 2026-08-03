Netanjahu o Golobu: Najbolj sovražen evropski voditelj. Bivši premier odgovoril

Kako dolge so bile lovke pokojnega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama? Novi videoposnetek, katerega avtentičnost sicer uradno ni bila potrjena, ga prikazuje med domnevnim pogovorom z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Med pogovorom o Mednarodnem kazenskem sodišču ICC pa je izraelski voditelj, sodeč po posnetku, izpostavil tudi svoje nezadovoljstvo nad slovensko sodnico Beti Hohler in nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom.

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"Veš, da je romunska sodnica odstopila?" naj bi Netanjahu vprašal Grahama, na kar slednji odgovori pritrdilno. "Zamenjala jo je slovenska sodnica, ki jo je izbral slovenski premier, ki je ... rekel bi, da je najbolj sovražen premier oz. voditelj države v Evropi," naj bi nadaljeval Netanjahu, sklicujoč se na takratnega slovenskega premierja Goloba. Izraelski premier, sodeč po posnetku, v pogovoru z Grahamom spregovori tudi o pritožbi na sodišče: "Reči je treba: Želimo, da pred izdajo naloga to pregledate. Pregledati je treba celoten postopek in morebitno motiviranost tožilca." Graham se z njim strinja, Netanjahu pa naj bi nato predlagal, da pokojni senator napiše pismo, ki bi ga podpisalo več senatorjev, morda tudi kakšen demokrat. Graham na to predlaga, da bi bil "odličen" človek za to nalogo predsednik predstavniškega doma ZDA Mike Johnson, Netanjahuju pa obljubi, da bo poskusil pridobiti tudi demokrate.

Golob: Dokaz, da smo bili na pravi strani zgodovine

Na posnetek se je odzval tudi Golob, ki je kratko dejal: "Ko vojni zločinec, čigar vlada je pobila na 10.000 nedolžnih otrok v Gazi, o meni pravi, da sem mu najbolj sovražen evropski voditelj, to jasno pove, da je bila naša vlada na pravi strani zgodovine."

Posnetek kovanja načrtov, kako bi povečala pritisk na ICC, je v oddaji Breaking Point razkril filmski režiser Alex Holder, ki je zadnjih nekaj let spremljal ameriškega senatorja. "Nenadoma nam je rekel, da bo poklical predsednik vlade, mi pa nismo niti vedeli, kateri predsednik vlade bo klical. Rekel je tudi, da bo zagotovo dobro za televizijo, torej si je v resnici želel, da to posnamemo," je dejal. Graham je v času posnetka izvajal predvolilno kampanjo za takratne prihajajoče ameriške volitve, ki so potekale novembra 2024.

Kontroverznost Lindseyja Grahama

Lindsey Graham je bil sicer senator, ki je bil znan po svojih povezavah z izraelskim premierjem in seveda tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Direktor ameriškega programa pri možganskem trustu International Crisis Group Michael Hanna je na primer po njegovi smrti 9. julija dejal, da bosta Grahamovo kariero zaznamovala dva elementa: njegovo zavzemanje za vojaške intervencije in njegova odločna podpora predsedniku Donaldu Trumpu. Med svojo kandidaturo za republikanskega predsedniškega kandidata leta 2015 je sicer pokojni senator Trumpa označil za "rasističnega, ksenofobnega" fanatika in "bedaka", po Trumpovi izvolitvi pa je Graham popolnoma spremenil smer in postal eden njegovih glavnih zaveznikov in zagovornikov. Po napadu na Kapitol 6. januarja 2021 je bil sicer nekoliko kritičen do Trumpa, a je kmalu sklenil, da republikanska stranka brez Trumpa ne more uspeti, in ponovno pridobil svojo neomajno podporo. Skozi svojo desetletno kariero je Graham podpiral tudi invazijo na Irak leta 2003, odločno nasprotoval Rusiji in Kitajski, pozival k neomajni in neomejeni podpori Izraelu ter bil eden najglasnejših zagovornikov vojne proti Iranu.