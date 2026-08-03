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Netanjahu o Golobu: Najbolj sovražen evropski voditelj. Bivši premier odgovoril

Tel Aviv/Ljubljana, 03. 08. 2026 12.33 pred 1 uro 4 min branja 234

Avtor:
M.P.
Lindsey Graham z Benjamin Netanjahujem

Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi v nedavno razkritem posnetku v pogovoru s pokojnim ameriškim senatorjem Lindseyjem Grahamom nekdanjega slovenskega premierja Roberta Goloba označil za "najbolj sovražnega voditelja v Evropi". V posnetku naj bi še kovala načrte, kako pritisniti na Mednarodno kazensko sodišče, ki je izdalo nalog za aretacijo Netanjahuja. Golob pa v odzivu jasen: "To jasno pove, da je bila naša vlada na pravi strani zgodovine."

Kako dolge so bile lovke pokojnega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama? Novi videoposnetek, katerega avtentičnost sicer uradno ni bila potrjena, ga prikazuje med domnevnim pogovorom z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Med pogovorom o Mednarodnem kazenskem sodišču ICC pa je izraelski voditelj, sodeč po posnetku, izpostavil tudi svoje nezadovoljstvo nad slovensko sodnico Beti Hohler in nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom.

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"Veš, da je romunska sodnica odstopila?" naj bi Netanjahu vprašal Grahama, na kar slednji odgovori pritrdilno. "Zamenjala jo je slovenska sodnica, ki jo je izbral slovenski premier, ki je ... rekel bi, da je najbolj sovražen premier oz. voditelj države v Evropi," naj bi nadaljeval Netanjahu, sklicujoč se na takratnega slovenskega premierja Goloba.

Izraelski premier, sodeč po posnetku, v pogovoru z Grahamom spregovori tudi o pritožbi na sodišče: "Reči je treba: Želimo, da pred izdajo naloga to pregledate. Pregledati je treba celoten postopek in morebitno motiviranost tožilca." Graham se z njim strinja, Netanjahu pa naj bi nato predlagal, da pokojni senator napiše pismo, ki bi ga podpisalo več senatorjev, morda tudi kakšen demokrat.

Graham na to predlaga, da bi bil "odličen" človek za to nalogo predsednik predstavniškega doma ZDA Mike Johnson, Netanjahuju pa obljubi, da bo poskusil pridobiti tudi demokrate.

Golob: Dokaz, da smo bili na pravi strani zgodovine

Na posnetek se je odzval tudi Golob, ki je kratko dejal: "Ko vojni zločinec, čigar vlada je pobila na 10.000 nedolžnih otrok v Gazi, o meni pravi, da sem mu najbolj sovražen evropski voditelj, to jasno pove, da je bila naša vlada na pravi strani zgodovine."

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Posnetek kovanja načrtov, kako bi povečala pritisk na ICC, je v oddaji Breaking Point razkril filmski režiser Alex Holder, ki je zadnjih nekaj let spremljal ameriškega senatorja. "Nenadoma nam je rekel, da bo poklical predsednik vlade, mi pa nismo niti vedeli, kateri predsednik vlade bo klical. Rekel je tudi, da bo zagotovo dobro za televizijo, torej si je v resnici želel, da to posnamemo," je dejal.

Graham je v času posnetka izvajal predvolilno kampanjo za takratne prihajajoče ameriške volitve, ki so potekale novembra 2024.

Kontroverznost Lindseyja Grahama

Lindsey Graham je bil sicer senator, ki je bil znan po svojih povezavah z izraelskim premierjem in seveda tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Direktor ameriškega programa pri možganskem trustu International Crisis Group Michael Hanna je na primer po njegovi smrti 9. julija dejal, da bosta Grahamovo kariero zaznamovala dva elementa: njegovo zavzemanje za vojaške intervencije in njegova odločna podpora predsedniku Donaldu Trumpu.

Med svojo kandidaturo za republikanskega predsedniškega kandidata leta 2015 je sicer pokojni senator Trumpa označil za "rasističnega, ksenofobnega" fanatika in "bedaka", po Trumpovi izvolitvi pa je Graham popolnoma spremenil smer in postal eden njegovih glavnih zaveznikov in zagovornikov. Po napadu na Kapitol 6. januarja 2021 je bil sicer nekoliko kritičen do Trumpa, a je kmalu sklenil, da republikanska stranka brez Trumpa ne more uspeti, in ponovno pridobil svojo neomajno podporo.

Skozi svojo desetletno kariero je Graham podpiral tudi invazijo na Irak leta 2003, odločno nasprotoval Rusiji in Kitajski, pozival k neomajni in neomejeni podpori Izraelu ter bil eden najglasnejših zagovornikov vojne proti Iranu.

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Graham je po obisku v Kijevu leta 2023 naletel na ostre mednarodne kritike Moskve. V zmontiranem videoposnetku, ki so ga objavili ukrajinski uradniki po njegovem obisku, je Američan pomoč Kijevu označil za "najboljši denar, ki smo ga kdaj porabili," in opozoril, da ruske čete "umirajo".

Rusija je zaradi senatorjeve opazke o smrti ruskih vojakov izdala nalog za njegovo prijetje. "Vedenje, da je moja predanost Ukrajini naletela na jezo Putinovega režima, mi prinaša neizmerno veselje," pa je na slednje odgovoril Graham.

Z njegovo smrtjo je zvestega zaveznika izgubil tudi Izrael. Po izraelskem napadu na Gazo leta 2021, v katerem je bilo ubitih na stotine Palestincev, se je Graham odpravil v Izrael in poziral poleg Netanjahuja z napisom "Več za Izrael", nato je zagotovil dodatno milijardo dolarjev ameriške vojaške pomoči za državo. Tudi izraelski premier je po njegovi smrti dejal, da je republikanski zakonodajalec pogosto zahteval več ameriške podpore za Izrael, kot jo je njegova vlada zahtevala ali potrebovala.

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KOMENTARJI234

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biggie33
03. 08. 2026 13.54
Edino Putin lahko zaustavi Netanjahuja, pa Kitajci.. ostali so kompromitirani, levi in desni, kar jasno izhaja iz objavljenih Epstein dokumentov.. vse ostalo je predstava za rajo..
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0 0
Wolfman
03. 08. 2026 13.53
Kdo je položil Grahama! Ne morte me nikakor ne prepričat, fda je umrl naravne smrti!
Odgovori
-1
0 1
Sanchez Robi
03. 08. 2026 13.54
Odlične novice danes za gospodarstvo.Zelo zadovoljni.
Odgovori
0 0
Vakalunga
03. 08. 2026 13.53
Pod Golobom in Fajonovo je na Balkan in v Afriko frčalo na desetine milijonov evrovIz letnih poročil o uradni razvojni pomoči (URP) ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter znanih projektov v začetku leta 2026 je razvidno, da je od junija 2022 do maja 2026 ministrstvo zgolj za tri regije namenilo približno 150 do 200 milijonov evrov, pri čemer nekateri izračuni kažejo okoli 169 milijonov evrov. V štirih letih vlade Roberta Goloba, ko je Tanja Fajon vodila zunanje ministrstvo, se je uradna pomoč močno povečala in dosegla rekordnih 152 milijonov evrov v letu 2025 (0,22 odstotka BDP) – v času, ko se je domači javni dolg hkrati hitro večal. Financiranje domačih projektov pa so v vladi zavračali. Od junija 2022 do maja 2026 je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pod vodstvom Tanje Fajon za tri regije namenilo okoli 169 milijonov evrov. Za Zahodni Balkan so namenili med 120 in 150 milijonov evrov, za Palestino približno 5 do 8 milijonov evrov (od oktobra 2023 dalje, vključno z dodatnimi prispevki prek UNRWA in drugih organizacij), za Podsaharsko Afriko pa okoli 31 milijonov evrov, od tega 1,05 milijona evrov za države regije Sahel.
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+5
5 0
Roso
03. 08. 2026 13.51
Sedaj pa izraelski Pudl , prodaja našo deželo kot da je njegova last.
Odgovori
-3
0 3
Castrum
03. 08. 2026 13.51
Osnovna in primarna naloga politika je, da dela dobro za svojo državo in državljane. Kaj je dobrega za Slovenijo v tem, da smo sprožili spor z Izraelom?
Odgovori
+4
6 2
natas999
03. 08. 2026 13.51
ta golobček je pa res za v Butale
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+5
5 0
GROM10
03. 08. 2026 13.51
Ali se JJ že opravičil Netanjahu za tako prejšno vlado in ali se mu je poklonil kot se že gre za ritoliznika se spodobi
Odgovori
-3
0 3
Sanchez Robi
03. 08. 2026 13.51
Zdaj je jasno ,da bo nova vlada Robija uredila avtocesto zdravstvo in program vesolje.
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+0
2 2
Uporabnik-1442225
03. 08. 2026 13.50
Naj se Netanjahu pogleda v ogledalo, gre ob bok Hitlerja
Odgovori
-4
1 5
bazilika555
03. 08. 2026 13.50
Vsi, ki nas prizadenejo vojne in pobijanje tisočev otrok, smo na pravi strani zgodovine ! Še posebej vsi, ki to lahko glasno povejo svetu!!!
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+2
5 3
boslo
03. 08. 2026 13.51
Povsod po svetu ali selektivno?
Odgovori
+2
2 0
supergigi
03. 08. 2026 13.49
Palestincem naj sosednje arabske države ponudijo zemljo in naj tam ustanovijo svojo državo Palestino. Aja, nihče teh teroristov noče na svojem ozemlju. Povsod kjer so jih sprejeli so to obžalovali, še najbolj v Libanonu. Še celo bratski Egipt se jim je odrekel lol
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+6
7 1
Big M
03. 08. 2026 13.50
Ej to je čista resnica! Nihče jih noče!
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+6
6 0
_endrug
03. 08. 2026 13.52
Zakaj? Izraelci so se naselili na palestinsko ozemlje.
Odgovori
-2
0 2
street45
03. 08. 2026 13.54
Palestinci nočejo Hamasa mimogrede, medtem ko se je tudi treba vprašat zakaj je Hamas sploh nastal. Brez Izraela ni Hamasa... bo treba malo zgodovino predelat. Prav tako bo treba pogledat kakšen posnetek kaj počne Izraelska vojska s Palestinskimi civilisti takrat ko sploh ni vojne. To je največja teroristična država na svetu z jedrsko bombo. Ampak tega eni pač niste sposobni dojet.
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-1
0 1
Castrum
03. 08. 2026 13.49
Slavni izrek „Politika je umetnost možnega“ pomeni, da je treba v politiki iskati uresničljive in praktične rešitve, ne pa le nedosegljivih idealov. Izjavo je slavnostno utemeljil nemški kancler Otto von Bismarck. Naš Roberto ne mnogokrat dokazal, da tega ne razume
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+2
5 3
Aijn Prenn
03. 08. 2026 13.54
Se ti bo kmalu prvič kolcnilo po Golobovi vladi, verjemi.
Odgovori
-1
0 1
Sanchez Robi
03. 08. 2026 13.48
Alenka Bratušek in gospod Žaubi morajo sedaj nadaljevati to sijajno delo in tudi poslanka Gergurevič mora povedati kako naprej
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-1
2 3
Wolfman
03. 08. 2026 13.48
Dobro je za ves svet in predvsem za otroke, da se je moral Robert ukavarjati s takimi smetmi!
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-4
1 5
boslo
03. 08. 2026 13.49
S kom naj bi se on ukvarjal razen z nim samim Tino in Janšo?
Odgovori
+4
4 0
Sanchez Robi
03. 08. 2026 13.49
Robi je sedaj spremenil svet in ustavil vojne .
Odgovori
+1
2 1
boslo
03. 08. 2026 13.49
In šoferjem...
Odgovori
+3
3 0
brabusednet
03. 08. 2026 13.47
Golob in Tina ne bosta mirno spala po mojem.Ves svet dobro ve,kaj so Židje.Zato se tem ni dobro zamerit.Ni to domača politika,da se lahko kar povprek za fašiste zmerja.To ve vsak pameten svetovni politik le Golob ne.Težka prihodnost te čaka golobček.
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+2
6 4
jank
03. 08. 2026 13.51
Več kot 21.200 popolnoma nedolžnih ortok so pobili! Ti pa se iz tega delaš norca, to ti je zabavno, da pišeš človeka nevredne klobasarije. Kaj če bi bil med njimi tvoj, moj ali naš otrok? Bi se tako?
Odgovori
-2
1 3
Sanchez Robi
03. 08. 2026 13.46
Ogromen kompliment ampak tudi vsem ostalim Tanji Fajon.Maši Kociper in tudi Asti .
Odgovori
+5
8 3
Big M
03. 08. 2026 13.47
Saj ti bo prišo dat lupcka za lahko noč, bom mu rekla. Tebi extra mastnega 😘
Odgovori
-1
2 3
Ve?ni optimist
03. 08. 2026 13.46
Evo zrcalce Goloba, ... .in on bi rad bil povezovalen, .... a ga vsepovsod sovražijo, ...
Odgovori
-4
6 10
street45
03. 08. 2026 13.55
Če ga sovraži eden največjih sponzorjev genocida, pol ni to tok slabo.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
03. 08. 2026 13.46
Židek bi komandiral cel svet...oh ja...bo to JJ uredil
Odgovori
+5
8 3
Pupa73
03. 08. 2026 13.45
Desni bojo spet na napačni strani zgodovine.Krivi bojo pa ta levi😀
Odgovori
+5
9 4
zvoneti
03. 08. 2026 13.44
To je za Goloba v bistvu veeeeelik kompliment. Škoda, ker jih ni naštel vsaj še 20 v sramotno prodanih voditeljih v EU.
Odgovori
+0
6 6
Sanchez Robi
03. 08. 2026 13.45
Ogromen kompliment za celotno Slovenijo.
Odgovori
+5
8 3
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