Netanjahu vojski ukazal napade na Gazo

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je sporočil, da je Hamas danes napadel izraelske vojake v Gazi. Za napad in kršitev sporazuma o vrnitvi talcev bodo plačali "visoko ceno", je zagrozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je danes Hamas znova obtožil kršenja mirovnega dogovora, potem ko je palestinsko gibanje v ponedeljek predalo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca, za katerega Izrael trdi, da pripadajo truplu talca, ki ga je izraelska vojska iz Gaze vrnila pred približno dvema letoma.

"To je očitna kršitev" sporazuma o premirju, ki je bil dosežen pod okriljem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so sporočili iz Netanjahujevega kabineta.