Tujina

Netanjahu vojski ukazal napade na Gazo

Tel Aviv, 28. 10. 2025 18.30 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.H.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal takojšnje silovite napade na Gazo, palestinsko islamistično gibanje Hamas, pa obtožil kršenja premirja. Po sestanku varnostnega kabineta je Netanjahu vojski ukazal, naj "takoj izvede silovite napade na Gazo," so sporočili iz njegovega kabineta.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu FOTO: AP

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je sporočil, da je Hamas danes napadel izraelske vojake v Gazi. Za napad in kršitev sporazuma o vrnitvi talcev bodo plačali "visoko ceno", je zagrozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je danes Hamas znova obtožil kršenja mirovnega dogovora, potem ko je palestinsko gibanje v ponedeljek predalo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca, za katerega Izrael trdi, da pripadajo truplu talca, ki ga je izraelska vojska iz Gaze vrnila pred približno dvema letoma.

"To je očitna kršitev" sporazuma o premirju, ki je bil dosežen pod okriljem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so sporočili iz Netanjahujevega kabineta.

Sporazum predvideva, da bo Hamas Izraelu vrnil vse preostale talce, vključno s posmrtnimi ostanki umrlih. Ob uveljavitvi dogovora v začetku oktobra ja Hamas Izraelu predal 20 še živečih talcev, doslej pa je vrnil posmrtne ostanke 15 od skupno 28 talcev.

Hamas zatrjuje, da ima težave pri iskanju preostalih posmrtnih ostankov, saj je Gaza popolnoma uničena. Egipt je ob privoljenju Izraela v nedeljo v Gazo poslal delavce s težko gradbeno mehanizacijo, ki bodo pomagali pri njihovem iskanju.

Iskanje posmrtnih ostankov talcev v Han Junisu
Iskanje posmrtnih ostankov talcev v Han Junisu FOTO: Profimedia

Palestinsko gibanje je pred tem danes sporočilo, da bodo drevi vrnili posmrtne ostanke še enega od umrlih izraelskih talcev, vendar pa je nato predajo preložilo. Predajo, ki je bila predvidena za danes, bomo prestavili zaradi izraelskih kršitev premirja, je sporočilo oboroženo krilo Hamasa.

Gibanje je danes znova zavrnilo trditve izraelskih oblasti in družin talcev, da natančno vedo, kje se nahajajo preostali posmrtni ostanki, in zatrdilo, da jih ne morejo najti, ker so številne lokacije v Gazi zaradi uničenja po izraelskem bombardiranju popolnoma neprepoznavne.

