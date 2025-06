Netanjahu: Vsaka pomoč pri napadih na Iran dobrodošla

Izrael je zmožen sam napasti vse iranske jedrske objekte, vendar pa je vsaka pomoč dobrodošla, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu in se tako odzval na ugibanja o vključitvi ZDA v vojno proti islamski republiki. Dodal je, da Izrael v tej vojni spreminja obraz Bližnjega vzhoda in sveta. Izrael in Iran sta sicer ponoči nadaljevala medsebojne napade. Ena od iranskih raket naj bi zadela stanovanjsko poslopje v Beršebi na jugu, najmanj sedem ljudi naj bi bilo ranjenih. Izraelska vojska medtem poroča, da je ponoči napadla več deset vojaških ciljev v Iranu.