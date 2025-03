Netanjahu zagrozil Hamasu z nepojmljivimi posledicami

Po sobotnem izteku prve faze prekinitve ognja sta Izrael in Hamas v sporu glede naslednje faze, saj želi Izrael podaljšanje prvo, Hamas pa vztraja, da je treba začeti izvajati drugo fazo dogovora, ki predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze. Izrael zato od nedelje preprečuje vstop humanitarni pomoči v Gazo. Netanjahu, ki je načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in odhodu njenega palestinskega prebivalstva iz nje pohvalil kot "pogumno vizijo", je pred poslanci danes tudi dejal, da je "čas, da ljudem iz Gaze omogočimo svoboden odhod".

Zatrdil je, da Izrael dogovora o prekinitvi ognja ne krši. "Še vedno smo v dogovoru, ne kršimo ga in ne bomo se takoj vrnili v vojno," je dejal. Po njegovih besedah ima namreč Izrael pravico, da kadarkoli po 42. dnevu veljave prekinitve ognja odstopi od dogovora in obnovi napade, če oceni, da pogovori nimajo smisla, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju izraelskih medijev Netanjahu načrtuje izvajanje maksimalnega pritiska na Hamas, da bi pristal na podaljšanje prve faze prekinitve ognja pod izraelskimi pogoji. Želel naj bi jo podaljšati vsaj za en teden do prihoda odposlanca ZDA za Bližnji vzhod Stevea Witkoffa v regijo. Sedaj pa čaka, ali bodo pri prepričevanju Hamasa uspešni posredniki, če ne, pa bi razmislil o nadaljevanju vojne, je izraelska javna televizija Kan poročala ob navedbi virov blizu premierju.

Izredna seja, na kateri naj bi poslanci govorili tudi o ustanovitvi državne preiskovalne komisije napada na Izrael 7. oktobra 2023, se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sicer začela burno.

Ker varnostniki sprva več deset svojcem talcev niso dovolili na galerijo, so po poročanju izraelskih medijev skušali do galerije priti mimo njih po stopnicah, s katerih so jih s silo potisnili nazaj. Prišlo je do prerivanja, pri tem sta bili ranjeni najmanj dve osebi.

Na koncu so svojcem dovolili na galerijo. Nekateri so Netanjahuju med njegovim govorom obrnili hrbet, saj nasprotuje ustanovitvi komisije.

Kritiki premierja obtožujejo, da zaradi ohranitve oblasti ni prevzel osebne odgovornosti za napake med napadom, v katerem so palestinski borci pod vodstvom Hamasa ubili več kot tisoč ljudi, za talce pa zajeli 251. V Gazi jih zadržujejo še 58, od katerih naj bi jih bilo pokojnih že 34.