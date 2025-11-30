Svetli način
Netanjahu zaprosil izraelskega predsednika za pomilostitev

Jeruzalem, 30. 11. 2025 12.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.S.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se sooča z obtožbami o korupciji, je predsednika države Jicaka Hercoga zaprosil za pomilostitev. Iz Hercogovega urada so potrdili, da so prejeli uradno prošnjo za pomilostitev, in napovedali, da jo bo predsednik resno preučil.

"Urad predsednika se zaveda, da gre za izredno prošnjo, ki prinaša s seboj pomembne posledice. Po prejetju vseh ustreznih mnenj bo predsednik prošnjo odgovorno in resno preučil," je v izjavi sporočil Hercogov urad.

Prošnja, ki je sestavljena iz pisem Benjamina Netanjahuja in njegovega odvetnika, bodo posredovali pristojnemu oddelku ministrstva za pravosodje, ki bo zbral mnenja vseh pristojnih teles. Na podlagi teh informacij bo predsednikova pravna svetovalna ekipa nato oblikovala mnenje, je še navedeno v izjavi.

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku meseca pisal Hercogu in ga prosil za pomilostitev Netanjahuja. Trump je med drugim zapisal, da gre v primeru proti Netanjahuju za politični pregon. Že oktobra je v nagovoru v izraelskem parlamentu predlagal Hercogu, naj Netanjahuja pomilosti.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Netanjahu, ki se v treh ločenih sodnih postopkih sooča z obtožbami zaradi korupcije, je že večkrat zanikal kakršno koli kršitev, njegovi podporniki pa so sojenja označili kot politično motivirana.

S soprogo Saro sta v enem od primerov obtožena, da sta od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela več kot 260.000 dolarjev vredno luksuzno blago, med drugim nakit, cigare in šampanjec. V dveh drugih primerih je Netanjahu obtožen, da si je prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.

benjamin netanjahu izrael
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
30. 11. 2025 14.46
A potem so Trumpa tudi pomilostili ko je bil dolžen miljone za davek.
ODGOVORI
0 0
Greznica
30. 11. 2025 14.43
+2
temu bo še karma potrkala ... njen noben ne ubeži!
ODGOVORI
2 0
rdeča petokraka
30. 11. 2025 14.38
+2
Morali bi ga obtožiti z novo obtožbo : Genocid
ODGOVORI
3 1
Antoniozmaj
30. 11. 2025 14.30
+10
ne vem, za kaj me to spominja na enega politikanta in kriminalca albanskih korenin iz Slovenije?
ODGOVORI
10 0
Rafael Kramar
30. 11. 2025 14.22
+3
260 jurjev pa še to v obliki daril!? Zapreti bi bilo treba tistega, ki je zaradi nekaj cigar in flaš vina šel delati škandal v državi.
ODGOVORI
5 2
Antoniozmaj
30. 11. 2025 14.28
+6
to verjetno ni edina stvar, ki jo je prejel, je pa dokazana
ODGOVORI
6 0
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 14.19
+6
Je pa dobro šalo izjavil.
ODGOVORI
6 0
tech
30. 11. 2025 14.18
+12
Svet ga pa ne bo nikoli pomilostil, morilec otrok.
ODGOVORI
14 2
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 14.15
+5
Da ni slučajno netanjahu tudi srb.
ODGOVORI
8 3
Nidani
30. 11. 2025 14.13
+12
Kjer so desnuhi, tam je kriminal...🤮
ODGOVORI
16 4
klop12
30. 11. 2025 13.45
+18
fuj
ODGOVORI
20 2
Hugh_Mungus
30. 11. 2025 13.44
+19
To, da lahko predsedniki pomilostijo obtožence in obsojence je čisti absurd. Sodišče je edino ki odloča o pravici in kazni, ne nek politik.
ODGOVORI
22 3
BrezPitt
30. 11. 2025 13.38
+22
Kako značilno za vse desnuharje, vse obtožbe opredelijo kot političen konstrukt.
ODGOVORI
25 3
Groucho Marx
30. 11. 2025 14.08
-5
Misliš tako kot mafijanković, po lastnih besedah največji levičar. 😅
ODGOVORI
3 8
mamma mia
30. 11. 2025 14.44
Oba sta lopovčka in lažnjivca,da jima ni para.Ni važno leva desna ,naša vaša!!!!
ODGOVORI
0 0
medusa
30. 11. 2025 13.32
+2
Hm...Pa ,da vidimo...
ODGOVORI
3 1
natmat
30. 11. 2025 13.29
+23
Janez mu že pošilja Matoza v bran....
ODGOVORI
26 3
Racional-ec
30. 11. 2025 13.27
+9
Ze ko ga vidis je vse jasno…tut njegov predhodnik Sharon se je izzivljal pa ga je doletela usoda, da je umiral 10+ let.
ODGOVORI
10 1
JApajaDAja
30. 11. 2025 13.18
+20
če nisi kriv-ne prosiš za pomilostitev...če si kriv tudi ne zahtevaš izločitev dokazov, ki so "nezakonito" pridobljeni.......
ODGOVORI
22 2
