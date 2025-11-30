Netanjahu zaprosil izraelskega predsednika za pomilostitev

"Urad predsednika se zaveda, da gre za izredno prošnjo, ki prinaša s seboj pomembne posledice. Po prejetju vseh ustreznih mnenj bo predsednik prošnjo odgovorno in resno preučil," je v izjavi sporočil Hercogov urad.

Prošnja, ki je sestavljena iz pisem Benjamina Netanjahuja in njegovega odvetnika, bodo posredovali pristojnemu oddelku ministrstva za pravosodje, ki bo zbral mnenja vseh pristojnih teles. Na podlagi teh informacij bo predsednikova pravna svetovalna ekipa nato oblikovala mnenje, je še navedeno v izjavi.

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku meseca pisal Hercogu in ga prosil za pomilostitev Netanjahuja. Trump je med drugim zapisal, da gre v primeru proti Netanjahuju za politični pregon. Že oktobra je v nagovoru v izraelskem parlamentu predlagal Hercogu, naj Netanjahuja pomilosti.