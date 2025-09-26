Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Netanjahujev 600-kilometrski 'obvoz' nad Evropo

New York, Ljubljana, 26. 09. 2025 19.50 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H.
Komentarji
37

Med tokratnim potovanjem v ZDA je izraelski premier Benjamin Netanjahu izbral nekoliko drugačno pot. Njegovo letalo je naredilo precejšnji ovinek in se izognilo ozemlju glasne kritičarke Španije, pa tudi Francije, ki se je ta teden odločila za priznanje Palestine kot države. Očitno se je poskušal izogniti državam, ki bi lahko uveljavile aktivni nalog za njegovo aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov, menijo politični analitiki.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo zvečer vzletel iz Tel Aviva, odkoder je odpotoval v New York, da bi govoril na Generalni skupščini ZN in se srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Preberi še Zaradi Netanjahuja odšli iz dvorane, bojkotirala tudi slovenska delegacija

Toda njegovo letalo, ki bi običajno prečkalo več evropskih držav, je namesto tega preletelo ubralo pot nad Sredozemskim morjem in Gibraltarsko ožino, so pokazali podatki spletnih strani za sledenje letom. FlightRadar24 je poročal, da je izraelsko letalo na kratko preletelo Grčijo in Italijo, vendar se je v celoti izognilo francoskemu in španskemu zračnemu prostoru, kar je trajanje leta proti ZDA podaljšalo. Med svojim zadnjim obiskom ZDA julija letos je denimo letel čez Grčijo, Italijo in Francijo, poroča sledilnik ADS-B Exchange.

Izraelsko državniško letalo
Izraelsko državniško letalo FOTO: AP

Netanjahujev urad uradno ni pojasnil, zakaj so ubrali to nenavadno, daljšo pot. Pred dvema tednoma so sporočili le, da nekateri novinarji in člani Netanjahujevega spremstva premierja ne bodo spremljali zaradi "tehničnih ureditev v zvezi s sedeži in varnostjo", The Jerusalem Post pa je zapisal, da je to kompenzacija za dodatno potrebno letalsko gorivo. Kot poroča izraelski časnik Haaretz, je se s to odločitvijo pot čez lužo podaljšala za 600 kilometrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francoski diplomatski vir je sicer zatrdil, da je Francija ugodila izraelski prošnji za prelet francoskega zračnega prostora: "Nato pa so se odločili za drugo pot in ne vemo razloga," je diplomat dejal po poročanju CNN.

Preberi še Francija priznala državo Palestino

Mednarodno kazensko sodišče (ICC), katerega članici sicer nista ne Izrael ne ZDA, je novembra lani izdalo nalog za prijetje Netanjahuja zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Če bi Netanjahu preletel evropske države, ki so članice ICC-ja, bi ga lahko prisilili k pristanku in aretaciji, dodaja omenjeni medij.

Preberi še Izrael: Antisemitsko dejanje, temačen trenutek za ICC. Hamas: Korak k pravici

"Za Francijo trenutno še ni jasno, ali je to pripravljena narediti. Je pa res, da je Francija torej tudi priznala Palestino in s tem dala Netanjahuju mešan signal. Po eni strani torej priznava rešitev dveh držav, po drugi strani pa Netanjahu torej tu mora vztrajati, da ne bo obiskal teh držav," je v oddaji Svet na Kanalu A dejal strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan.

 Pri Španiji je pa zelo jasno, dodaja. "Španske oblasti bi lahko torej to letalo prestregle, ker gre za španski zračni prostor in Netanjahuja predale. To kaže na to, da Netanjahu ne glede na to, kaj govori, da ne priznava Mednarodnega kazenskega sodišča, da govori o neki demonizaciji, antisemitizmu, še vedno razume, da vidiki mednarodnega prava obstajajo in da so države temu zavezane, in ne sme in očitno v tem primeru ni želel tvegati," je poudaril.

Benjamin netanjahu letalo španija francija ICC aretacija obvoz
Naslednji članek

Na Kubi umrla Assata Shakur, ubežnica, ki so jo ZDA iskale od leta 1979

Naslednji članek

Zelenski: Madžarska z droni poskuša vohuniti na obmejnih območjih

SORODNI ČLANKI

Zaradi Netanjahuja odšli iz dvorane, bojkotirala tudi slovenska delegacija

Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

Francija priznala državo Palestino

Tudi Španija v bojkot Evrovizije, če bo tekmoval Izrael

Izrael ob 700 milijonov evrov, španska vlada preklicala nakup orožja

ICC zahteva prijetje izraelskega premierja, Orban ga je povabil na obisk

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
26. 09. 2025 21.17
+1
pa še to... če nočejo da trpijo otroci se morajo brezpogojno predati izročiti orozje in izpustiti talce katere imajo ze 2 leti...
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
26. 09. 2025 21.15
+2
Treba je priznati da je za vse skupaj kriva palestina oziroma hamas. Ne razumem se v politiko kdo je hamas vem pa da je iz palestine zjutraj ob 4 poletelo proti izraelu 30 000 raket. Ne moreš biti tako nor da misliš da boš spustil toliko raket nadrugo drzavo in da ne bo odziva in da pri tem ne bodo najbolj trpeli otroci!!!!
ODGOVORI
2 0
DIKLOVE
26. 09. 2025 21.13
Levakom bi mogli sodit za izdajalstvo, ker spuscajo ilegalce v EU.
ODGOVORI
0 0
RevenKapitalist
26. 09. 2025 21.08
-3
Levakom bi se moralo soditi za vse teroristicne napade po evropi. Tam ko so se drzali za roke v franciji je bila velika moznost da se jih vklene. Najdite to sliko ce vas zanimajo odgovorni za situacijo po Evropi. Pa pristejte se vse levake zraven ki so potem prisli v EU parlament.
ODGOVORI
2 5
energetik10
26. 09. 2025 21.06
+2
ne vem za koga navijat, ce nobenega od dveh ne maras?
ODGOVORI
2 0
zaza_rege
26. 09. 2025 21.08
+2
pač kot vsi normalni ljudje, da se UBIJANJE neha in da se nekaj zmenijo. Pa da noben ne prihaja sem
ODGOVORI
2 0
Pomlad 88
26. 09. 2025 21.04
-1
Nikogar drugega razen Slovencev nisem videl, da bi bojkotirali govor Netanjahuja
ODGOVORI
2 3
zaza_rege
26. 09. 2025 21.05
+0
gremo 88, do konca!
ODGOVORI
1 1
zaza_rege
26. 09. 2025 21.04
+0
Za islamski svet si vedno Križar in hudoba, oni so pa ''SALADIN''. Ne pozabimo, da bi jih Izrael rad TAKOJ izgnal, pa nočejo....Judi so si našli dom, kar je FENOMENALNO, tud ARABCI so si našli ene 20 držav za dom, upajmo da ga ne bodo iskali v SLO!
ODGOVORI
1 1
Pomlad 88
26. 09. 2025 21.03
-1
Če bi Haaško sodišče obstajalo leta 50, bi se na njem znašli tudi Tito, Kardelj, Kidrič in še mnogi drugi
ODGOVORI
2 3
Ici
26. 09. 2025 21.00
+1
Komu ni jasno, da genocid v Gazi v 110% podpirajo ZDA in da brez njihovega dvoljenja Izrael ne bi smel storiti prav nič?
ODGOVORI
3 2
asgard
26. 09. 2025 21.07
-2
Kakšen genocid ?
ODGOVORI
1 3
25.maj
26. 09. 2025 21.00
+0
vedno pride račun, tudi za bibija in njegove bo
ODGOVORI
2 2
Artechh
26. 09. 2025 20.54
+2
Danes je pa svetovni dan propagande očitno 😂
ODGOVORI
3 1
Janez23
26. 09. 2025 20.53
+1
Dvomim, da je ta informacija sploh resnična, to je po moje levičarska propaganda. Kaj pa naj bi sploh storili skrajni levičarji v Španiji in drugod? Sestrelili izraelsko vladno letalo? Po moje jim Izrael sesuje celo floto, Mosad, pa likvidira celo vlado s sorodniki vred. Kak mesec nazaj sem malo gledal v nebo in na Flightradar24. Vsako drugo letalo, ki je letelo nad našim krajem je bilo namenjeno v ali je letelo iz Tel Aviva.
ODGOVORI
5 4
Bombardirc1
26. 09. 2025 21.01
-1
Ti kar dvomi.
ODGOVORI
1 2
Jezna Jasna
26. 09. 2025 20.49
-1
Strah je gospod.
ODGOVORI
2 3
jank
26. 09. 2025 20.45
+4
Ko sem prebral pričanje, da so izraelski vojaki palestinske fantke namerno streljali v moda, se mi obrača želodec. Ta tip mora odgovarjati za vsa povzročena gorja. Res ne zanima, kdo so tisti pri nas in drugod, ki še vedno podpirajo tega zločinca.
ODGOVORI
8 4
asgard
26. 09. 2025 21.08
pallywood ?
ODGOVORI
0 0
Jerry321
26. 09. 2025 20.45
+5
Hm… škoda da ni odpadlo katero od kril. Svet bi bil boljši…
ODGOVORI
6 1
Rabbit
26. 09. 2025 20.38
+2
Minusi ne morejo spremenit realnosti, ki nas bo zelooo udarila.
ODGOVORI
4 2
vlahov
26. 09. 2025 20.35
+0
Ni on izbral poti .. pot je izbrala njega .
ODGOVORI
1 1
jank
26. 09. 2025 20.24
+8
Od kdaj se nedolžni skrivajo? Torej je Netanjahu povsem jasno, da ga čaka kazen, ker se vsak dan kopa v večjem morju krvi nedolžnih palestinskih žrtev.
ODGOVORI
12 4
asgard
26. 09. 2025 21.09
glede te nedolžnosti bi se dalo govoriti. Nedolžni niso že zaradi tega ker so izvolili hamas za svojo vlado.
ODGOVORI
0 0
Influencer
26. 09. 2025 20.23
-1
Heroj , med tem ko mi evropejci po terorističnih napadih z bombami in streljanji po londonu parizu in bruslju pa še unih par ko v nemčiji z avtom priletijo na božični sejem in povozijo nedolzne ljudi , damo zastave na pol droga in politiki nakladajo floskule kot 'teror ne bo zmagal mi se ne predamo' in nič konkretno ne ukrepajo Netanjahu točno ve kako se streže tem teroristom BREZ PARDONA
ODGOVORI
4 5
rdeča petokraka
26. 09. 2025 20.28
+5
Zaradi Netanjahuja prihajajo Palestinci k nam.
ODGOVORI
9 4
jank
26. 09. 2025 20.46
-2
Ali so to bili ti ljudje, ki sedaj trpijo v Gazi?
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256