Netanjahujev 600-kilometrski 'obvoz' nad Evropo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo zvečer vzletel iz Tel Aviva, odkoder je odpotoval v New York, da bi govoril na Generalni skupščini ZN in se srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom .

Toda njegovo letalo, ki bi običajno prečkalo več evropskih držav, je namesto tega preletelo ubralo pot nad Sredozemskim morjem in Gibraltarsko ožino, so pokazali podatki spletnih strani za sledenje letom. FlightRadar24 je poročal, da je izraelsko letalo na kratko preletelo Grčijo in Italijo, vendar se je v celoti izognilo francoskemu in španskemu zračnemu prostoru, kar je trajanje leta proti ZDA podaljšalo. Med svojim zadnjim obiskom ZDA julija letos je denimo letel čez Grčijo, Italijo in Francijo, poroča sledilnik ADS-B Exchange .

Netanjahujev urad uradno ni pojasnil, zakaj so ubrali to nenavadno, daljšo pot. Pred dvema tednoma so sporočili le, da nekateri novinarji in člani Netanjahujevega spremstva premierja ne bodo spremljali zaradi "tehničnih ureditev v zvezi s sedeži in varnostjo", The Jerusalem Post pa je zapisal, da je to kompenzacija za dodatno potrebno letalsko gorivo. Kot poroča izraelski časnik Haaretz , je se s to odločitvijo pot čez lužo podaljšala za 600 kilometrov.

Francoski diplomatski vir je sicer zatrdil, da je Francija ugodila izraelski prošnji za prelet francoskega zračnega prostora: "Nato pa so se odločili za drugo pot in ne vemo razloga," je diplomat dejal po poročanju CNN .

Mednarodno kazensko sodišče (ICC), katerega članici sicer nista ne Izrael ne ZDA, je novembra lani izdalo nalog za prijetje Netanjahuja zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Če bi Netanjahu preletel evropske države, ki so članice ICC-ja, bi ga lahko prisilili k pristanku in aretaciji, dodaja omenjeni medij.

"Za Francijo trenutno še ni jasno, ali je to pripravljena narediti. Je pa res, da je Francija torej tudi priznala Palestino in s tem dala Netanjahuju mešan signal. Po eni strani torej priznava rešitev dveh držav, po drugi strani pa Netanjahu torej tu mora vztrajati, da ne bo obiskal teh držav," je v oddaji Svet na Kanalu A dejal strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan.

Pri Španiji je pa zelo jasno, dodaja. "Španske oblasti bi lahko torej to letalo prestregle, ker gre za španski zračni prostor in Netanjahuja predale. To kaže na to, da Netanjahu ne glede na to, kaj govori, da ne priznava Mednarodnega kazenskega sodišča, da govori o neki demonizaciji, antisemitizmu, še vedno razume, da vidiki mednarodnega prava obstajajo in da so države temu zavezane, in ne sme in očitno v tem primeru ni želel tvegati," je poudaril.