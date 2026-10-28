Netanjahujev blok v vodstvu, a brez večine

Preostalih 16 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu so glede na delne izide, ki jih je objavila izraelska volilna komisija, osvojile arabske stranke, poroča Times of Israel.
Desni blok premierja Netanjahuja je sicer nekoliko povečal prednost, vendar nima jasne večine, zato je pričakovati, da bo oblikovanje vlade zahtevno.
Netanjahujeva stranka Likud je glede na delne neuradne izide najmočnejša stranka in si je zagotovila 28 poslanskih sedežev. Sledi ji sredinska stranka Jašar pod vodstvom Eisenkota, ki je osvojila 21 sedežev.
Če bi želel Eisenkot oblikovati vlado, bi potreboval podporo teh arabskih strank - to možnost so nekatere opozicijske stranke doslej zavračale. Netanjahu je medtem pozval k oblikovanju močne desničarske vlade, ki bi izključevala arabske stranke.
Vzporedne ankete so pred tem v torek zvečer pokazale na izenačen izid med blokoma Netanjahuja in Eisenkota, ki sta oba napovedala sestavo vlade. Po projekcijah nobena stran ni osvojila večine v 120-članskem knesetu. Posodobljeni rezultati vzporednih anket televizij Kan in Channel 13 kažejo, da naj bi oba bloka osvojila po 51 sedežev, medtem ko je televizija N12 Netanjahujevemu bloku napovedala 52 sedežev, Eisenkotovemu pa 49. Za parlamentarno večino je potrebnih najmanj 61 poslanskih mest.
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