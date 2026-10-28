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Netanjahujev blok v vodstvu, a brez večine

Tel Aviv, 28. 10. 2026 07.39 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
STA N.L.
Benjamin Netanjahu

V Izraelu je po 42 odstotkov preštetih glasov na torkovih parlamentarnih volitvah v prednosti desni blok premierja Benjamina Netanjahuja, ki je po podatkih volilne komisije osvojil 57 sedežev v parlamentu, vendar nima jasne večine. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Eisenkota je osvojila 47 sedežev.

Preostalih 16 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu so glede na delne izide, ki jih je objavila izraelska volilna komisija, osvojile arabske stranke, poroča Times of Israel.

Desni blok premierja Netanjahuja je sicer nekoliko povečal prednost, vendar nima jasne večine, zato je pričakovati, da bo oblikovanje vlade zahtevno.

Netanjahujeva stranka Likud je glede na delne neuradne izide najmočnejša stranka in si je zagotovila 28 poslanskih sedežev. Sledi ji sredinska stranka Jašar pod vodstvom Eisenkota, ki je osvojila 21 sedežev.

Če bi želel Eisenkot oblikovati vlado, bi potreboval podporo teh arabskih strank - to možnost so nekatere opozicijske stranke doslej zavračale. Netanjahu je medtem pozval k oblikovanju močne desničarske vlade, ki bi izključevala arabske stranke.

Vzporedne ankete so pred tem v torek zvečer pokazale na izenačen izid med blokoma Netanjahuja in Eisenkota, ki sta oba napovedala sestavo vlade. Po projekcijah nobena stran ni osvojila večine v 120-članskem knesetu. Posodobljeni rezultati vzporednih anket televizij Kan in Channel 13 kažejo, da naj bi oba bloka osvojila po 51 sedežev, medtem ko je televizija N12 Netanjahujevemu bloku napovedala 52 sedežev, Eisenkotovemu pa 49. Za parlamentarno večino je potrebnih najmanj 61 poslanskih mest.

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KOMENTARJI12

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Wolfman
28. 10. 2026 08.43
Danes bi Izraelci enako počeli z Evropejci, v kolikor Evropejcem ne bi uspelo jih pregnati iz Evrope 90 let nazaj. Pa tako so tolkli po slikarju, ampak ta je dobro vedel, kakšno nravo imajo izbrani in kako se dela z njimi.
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
28. 10. 2026 08.41
desničarska demokracija ki jo obožuje janša...in podpira...netanyahuja že leta čaka kup sodb tudi v Izraelu zaradi kriminala...in zato bi se združil s hudičem samo da imuniteta politična ostane...Enako desnaciji delujejo povsod..tudi bosanaro je pobegnil v usa k trumpu ...ker ga doma čakajo sodbe in arest...
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0 0
kita 1111
28. 10. 2026 08.37
Ne bodimo naivni ,celi svet se pogovarja o miru ampak vsi se oborožujemo za vojno
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0 0
Wolfman
28. 10. 2026 08.31
Široki ušeasniki vodijo za mišjega? Miki Miška mora skakti od sreče!
Odgovori
0 0
rok1211
28. 10. 2026 08.26
Genocid se lahko nadaljuje, pripravite popovke!
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+3
3 0
Petur
28. 10. 2026 08.26
Iran mu bo sestavil vlado...čimprej...Judi so vsi isti..zanj so glasovali...
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+0
1 1
Lux_43
28. 10. 2026 08.20
Al si najbolj desen, al si malo manj. Miru ne bo. Evo, kaj je Satanjahu sposoben. Pokliče Trumpa naj bombardira Iran. Dvojna merila so ratala fascinantna v mednarodni skupnosti. Pomen UN-a, diplomacije ničen. Bi se kuharce bolj zmenile, kot pa doktorji mednarodnih odnosov. Desnic je družbo v Izraelu itak uničila. Normalnost, da prideš s puško na volišče, dejte no. Da ne bi slučajno to uvajali pri nas, da nas ne bo SDS in pa stevo sploh prepričal v kaj takega. In to govorim s prve roke, ker sem preživel veliko časa dol, med vsemi in Izraelci in Palestinci. Groza, zato pa desnih NE volim, ne hvala ! Sam štalo naredijo med folkom, popravit situacije pa ne znajo, ker nimajo IQ dosega do tam.
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+5
5 0
JackRussell
28. 10. 2026 08.08
Vsa ta kampanja in obnašanje me spominja na čase železne zavese ko se je iskalo stalno nekega zunanjega in notranjega sovražnika da se je zavajalo ljudi za obstoj na oblasti. To njegovo stalno ponavljanje kako si jih želijo napasti vsi po vrsti se ne konča. Enako počnejo nekateri pri nas ki pljuvajo po bivšem sistemu. Če dobro pogledamo vsi samodržci počnejo vse po istem kopitu ali istem receptu. ustvarjanje navideznega sovražnika in preganjanje le tega.
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+5
5 0
Roadkill
28. 10. 2026 08.13
pa ne samo samodržci tudi velesile naprimer USA vse svoje napade opravičuje z nacionalno varnostjo oz svetovno varnostjo
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+3
3 0
sarmat22
28. 10. 2026 08.03
Spet mucke in ostale svinjarije! Vceraj pozno zvecer sem spremljal na X-u dogajanje uzivo in prednost nasprotnika je bila ogromna in vse je kazalo na poraz Netanyahuja.Celo opozarjali so,da zna Bibi naredit sranje ce izgubi in sproziti vojno velikih razmer ali kako drugo eskalacijo. In zdaj danes zjutraj pa kar on v rahlem vodstvu......Kr neki!
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+5
5 0
Roadkill
28. 10. 2026 08.00
Taki so
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+4
4 0
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