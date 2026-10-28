Netanjahujev blok v vodstvu, a brez večine

Preostalih 16 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu so glede na delne izide, ki jih je objavila izraelska volilna komisija, osvojile arabske stranke, poroča Times of Israel.

Desni blok premierja Netanjahuja je sicer nekoliko povečal prednost, vendar nima jasne večine, zato je pričakovati, da bo oblikovanje vlade zahtevno.

Netanjahujeva stranka Likud je glede na delne neuradne izide najmočnejša stranka in si je zagotovila 28 poslanskih sedežev. Sledi ji sredinska stranka Jašar pod vodstvom Eisenkota, ki je osvojila 21 sedežev.