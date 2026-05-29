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Netanjahujev načrt: Prevzem 70 odstotkov območja Gaze

Gaza, 29. 05. 2026 15.18 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izraelski vojski ukazal prevzem nadzora nad 70 odstotki območja Gaze. To spodkopava že tako krhko premirje in povzroča katastrofalne humanitarne razmere na že opustošenem ozemlju.

Oktobra se je v okviru premirja izraelska vojska umaknila na razmejitveno črto, s katero je sicer Izrael ohranil nadzor nad 53 odstotki zasedenega ozemlja. A to jim ni dovolj. Od takrat so izraelske sile postopoma širile svoje položaje proti zahodu v del pasu, ki ga nadzoruje Hamas, ter zahodno od tega razglasile vse širše območje za nikogaršnjo zemljo. Znotraj tega si pridržujejo pravico odločati, kdo lahko vstopi, lahko pa tudi streljajo na vsakogar, ki ga zaznajo kot grožnjo, poroča Guardian.

V zadnjih dneh so vlogo pri praznjenju območja ob črti prevzele oborožene milice, ki jih podpira Izrael, prebivalcem pa sporočajo, naj zapustijo svoje domove. V vseh teh mesecih premirja so Izraelci večkrat kršili premirje, še naprej streljali na Palestince ter izvajali zračne napade v zahodni Gazi. Od začetka premirja je bilo ubitih več kot 900 Palestincev.

In Netanjahu je v četrtek dejal, da je izraelski vojski naročil prevzem nadzora nad 70 odstotki ozemlja Gaze. "Zdaj smo na 60 odstotkih ozemlja območja Gaze," je povedal. "Moje navodilo je, da gremo naprej, korak za korakom na 70 odstotkov."

Obrambni minister Israel Katz je dejal, da je končni cilj vlade, da veliko število Palestincev zapusti Gazo v okviru, kot je dejal, "prostovoljne migracije", kar pa aktivisti za človekove pravice opisujejo kot dolgoročni načrt etničnega čiščenja z ustvarjanjem nevzdržnih življenjskih razmer v Gazi.

Širitev izraelskega vojaškega nadzora bi pomenila tudi neposredno kršitev oktobrskega premirja ter Trumpovega mirovnega načrta v 20 točkah, ki je določil začasno "rumeno črto". Ta načrt določa tudi, da "nihče ne bo prisiljen zapustiti Gaze, tisti, ki bodo želeli oditi, pa bodo to lahko storili in se tudi svobodno vrnili".

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A kam naj Palestinci v Gazi sploh gredo? Izraelske sile so sistematično uničile preostale stavbe na območju pod svojim nadzorom, zato bi širitev na 70 odstotkov Gaze pomenila, da bi bilo 2,2 milijona Palestincev, ki so preživeli vojno, stisnjenih na manj kot tretjino svojega prvotnega ozemlja, ki je bilo že prej prenaseljeno.

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